День святого Валентина 2022: куда поехать, чтобы отметить праздник

День святого Валентина приближается. Валентинки, пылкие признания в чувствах и приятные сюрпризы – все свидетельствует о том, что «Love is in the air». Куда поехать на День святого Валентина, и как незабываемо провести выходные с любимым человеком? Наши купидончиков нашли ТОП-10 вариантов для свидания! Какие именно – дальше в нашем материале

Романтический ужин при свечах… Наверное, это первое, что приходит в голову. Классический и беспроигрышный вариант. Но не сегодня! День святого Валентина выпадает на пятницу. Это означает, что можно провести трехдневный уик-энд вместе с любимым человеком. Например – устроить романтическое путешествие по Украине.

Куда поехать на День святого Валентина

Нынешняя зима оказалась малоснежной, но для настоящих любителей зимней сказки мы предлагаем посетить Закарпатье.

Такой отдых покорит как активных спортсменов, так и любителей зимнего уюта. Дух заснеженных гор и раскошная закарпатская природа не оставят равнодушным никого!

Закарпатье славится своими известными лыжными курортами: Драгобрат, Пилипец, Бескид. Трассы разной сложности подойдут и новичкам, и профессионалам. А любви и блеска в глазах сможет добавить знаменитое закарпатское вино. Его представляют по всей стране и даже за рубежом!

Если горы не настраивают вас на романтический лад, День святого Валентина можно провести во Львове.

Этот город считается одним из самых романтических уголков Украины. Аромат кофе и свежеиспеченных круассанов растопит сердце даже Снежной королевы. А сколько во Львове архитектурных памятников, которые радуют глаз! Оперный театр имени Соломии Крушельницкой, Армянский собор, дворец Потоцких, гора Высокий замок. Особого внимания заслуживает площадь Рынок, на которой расположилась городская Ратуша. С ее башни открывается панорамный вид на город.

Замирает сердце от просмотра романтических фотографий на фоне Эйфелевой башни в Instagram? Если пока нет возможности посетить столицу влюбленных, то следующий вариант для тебя!

Черновцы, или Маленький Париж – столица Буковинского края, расположен вблизи румынской границы.

Сюда приезжают посмотреть на старинные сооружения, которые придают городу особый шарм. Здание Ратуши, «пьяная» церковь (Николаевский собор), Кафедральный собор, органный зал. Понравится туристам и Хотинская крепость, построенная в Х веке. Ее окрестности нередко становятся панорамой исторических фильмов.

В День святого Валентина 2022 столица будет согревать любовью не только влюбленных. В Киеве пройдет много концертов и театральных представлений, посвященных 14 февраля!

Куда пойти на День святого Валентина: концерты

Подпольный стендап в PM Hall

Где: Ресторан «PM Hall»

Когда: 14 февраля в 19.30. Стоимость билетов – от 350 до 2500 грн.

Невероятный лайнап в сочетании с крутой атмосферой сделает ваш вечер особенным, ведь именно здесь вы найдете изысканные блюда европейской и паназийской кухни, приправленные острым юмором от лучших комиков Киева!

Valentine’s Day at Osocor Restaurant | Даша Астафиева | Concert & Exclusive DJ Set

Где: Osocor Residence

Когда: 14 февраля в 20:00. Стоимость билетов – от 3500 грн.

С сольным концертом в Osocor Residence выступит Даша Астафьева. Специально для влюбленных эпатажная певица готовит интригующий эксклюзивный материал в феерической концепции мероприятия. В ее сопровождении будут исполнены любимые песни из вышедших альбомов и представлены новые в совершенно ином звучании. Что Астафьева умеет лучше всего — так это удивлять неожиданными образами и мгновенно влюблять в себя.

Куда пойти на День святого Валентина: театры

Джульетта и Ромео

Где: Театр русской драмы им. Леси Украинский

Когда: 14 февраля – 9 апреля в 19:00. Стоимость билетов – от 40 грн.

«Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте»… Трогательная история любви, которая и через сотню лет не теряет своей актуальности. Зрителей ждет настоящая любовная драма, приправленная ненавистью и горечью разлуки. Премьера именитого спектакля состоится в День святого Валентина.

Праздничная шоу-программа «Музыка сердец»

Где: Киевский национальный академический театр оперетты

Когда: 14 февраля в 19:00. Стоимость билетов – от 300 грн.

Это будет настоящее музыкальное соревнование между женщинами и мужчинами за звание «Лучших из лучших». Артисты подготовили праздничную программу для всех, кто хочет добавить огонька в отношения. Довольно неординарный вариант для свидания!

Валентинов день

Где: Украинский малый драматический театр

Когда: 14 февраля – 27 марта

Что может быть коварнее и сложнее влюбленной женщины? Только две женщины, которые были влюблены в одного мужчину, и обе его потеряли. Этот талантливый спектакль – по пьесе Ивана Вырыпаева «Валентинов день». Очень символично будет увидеть его в День влюбленных.

А вишенкой на торте станет наше последнее предложение по поводу празднования Дня святого Валентина. Нет ничего лучше, чем провести День влюбленных в особом для тебя и твоей половинки месте! Возможно, это там, где вы познакомились или впервые поцеловались. В этом месте стрелы Амура пронизывают любовью ваши сердца с еще большей силой.

Не открою Америку, но такой знаменательный день стоит праздновать так, как желает твое сердце. Неважно где, важно с кем! Даже если у тебя пока нет второй половинки, ты можешь встретиться со своими друзьями и близкими. Подари им свою любовь!

