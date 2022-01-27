Выходные в феврале 2022: будут ли дополнительные выходные

Сколько выходных будет в феврале 2022 года в Украине? Новогодние праздники завершились, однако отдыхать от роботы все равно хочется! Именно поэтому мы подготовили тебе новость-напоминание. Читай и планируй свои выходные во втором месяце 2022 года.

В феврале 2022 года украинцев ждет 20 рабочих дней и 8 выходных. Дополнительных выходных, то есть государственных праздников, в этом месяце не ожидается. Но не забываем о приятных датах: Китайский Новый год, День Святого Валентина и начало Масленицы.

Итак, выходные дни февраля 2022 года:

5, 6 – суббота и воскресенье,

12, 13 – суббота и воскресенье,

19, 20 – суббота и воскресенье,

26, 27 – суббота и воскресенье.

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