Лунный календарь на январь 2022: благоприятные дни для дел

Январь — это тот месяц в году, когда все стремятся начать сначала, забыть о прошлом, учитывая его уроки, жить настоящим и смело смотреть в будущее. И начало года началом года, но, чтобы все задуманное сбывалось, нужно учитывать фазы луны. Чтобы вычислить благоприятные дни в январе 2022 года, тебе не нужно сидеть по вечерам у окна и наблюдать за тем, как изменяются его фазы. Просто сохрани себе наш лунный календарь на январь 2022 года. Он проведет тебя через благоприятные дни для всех твоих начинаний

Лунный календарь на январь 2022 года: благоприятные дни для дел

Как ни странно, но в январе 2022 года важные дела лучше планировать на начало месяца, ведь в конце хороших дат не так много. 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 22, 23, 29 числа идеально подойдут для успеха в новых начинаниях. Астрологи отмечают, что в эти дни следует ожидать приток положительной энергии, способствующей профессиональной деятельности, бизнесу и любовным делам.

Лунный календарь на январь 2022 года: неблагоприятные дни для дел

А вот дней, в которые следует притормозить со стартом всего в жизни, в январе не так уж много. 18, 20, 26 и 27 января 2022 года будут сильно влиять на эмоциональное состояние людей. А, как известно, иногда эмоции – не лучший союзник в принятии решений или ведении деловых переговоров. Лучше отложите все дела на другие дни, потому что существует риск попадания в неприятные ситуации.

Фазы Луны на январь 2022 года

Убывающая луна – 1 января и 19-31 января

Новолуние – 2 января

Растущая Луна – 3-17 января

Полнолуние – 18 января

И пусть январь 2022 года принесет вам только радость!

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