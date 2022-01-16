Крещение – идеальное время для того, чтобы загадывать желания. Считается, что всё, загаданное в этот день, точно сбудется. И перед тем, как загадывать ТО САМОЕ заветное, нужно знать четыре основных правила. Первое – это правильная формулировка, ведь от нее зависит, что именно ты в итоге получишь, поэтому говори все в настоящем времени и не ограничивай свою мечту сроками. Дальше идет пункт «Чувства VS Разум»: желай то, чего искренне хочет твое сердце, даже если мозг говорит о том, что это — невозможно! Третье правило: «нет — негативу», твои желания должны быть только во благо и ни в коем случае не направлены на то, чтобы причинить кому-то вред. И последнее: не включай в свои желания других, по поверьям, это может им только навредить!

Итак, с главными правилами загадывания желаний мы разобрались, теперь приступим к самой интересной части:

12 желаний

Наш ТОП не зря открывает этот способ, ведь благодаря ему ты сможешь узнать, какие три желания из твоего длинного списка обязательно исполнятся уже в этом году! Для этого на 12-ти листочках напиши все свои мечты и планы и перед сном положи их под подушку. А утром вытащи первые три попавшиеся листочка. Именно эти желания точно в скором времени сбудутся!

Крещенская вода

Так как вода – это вообще самый главный символ Крещения, без нее при загадывании желаний мы точно не можем обойтись, тем более, если существует один очень интересный способ. В крещенский вечер святую воду поставь на окно и, как только жидкость начнет немного подмерзать, выбеги на улицу и, смотря в небо, трижды проговори свое желание. После эту воду ни в коем случае не выливай, а перелей в бутылочку и храни как оберег.

Вода и монетка

Еще один интересный и действенный способ с водой: поздно вечером в стакан налей воду, брось в нее серебряную монетку и прошепчи три раза свое желание. При этом важно расположить стакан так, чтобы свет луны отражался в воде. После выйди из дома, воду вылей, а монетку спрячь в таком месте, где ее точно никто не найдет!

Окунание в прорубь

Если ты бесстрашная и готова на Крещение окунуться в ледяную прорубь, тогда лови еще один способ: во время погружение в воду подумай, о чем мечтаешь. А чтобы свою просьбу, так сказать, «закрепить», на следующий день выйди на улицу и повторно произнеси свое желание.

Тайны бабушек

А этот способ мы позаимствовали у наших бабушек и прабабушек. Это, скорее, не метод загадать желание, а магический обряд для привлечения и сохранения молодости и женской красоты. В ночь на Крещение набери в стакан воду, а на дно положи маленькое зеркальце, через которое ты будешь смотреть на свое отражение. После рассмотри все свои недостатки и, если есть, морщинки, а затем, представляя, как вода забирает это всё с твоего лица, умойся три раза. В конце обряда обязательно попроси у воды красоту, молодость и здоровье.

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Орешки

Если тебе не терпится узнать, сбудется ли то, о чем ты мечтаешь, существует один очень простой способ. В ночь на 19 января загадай желание и возьми горсть орешков (можно семечек, горошинок и т.д.). Высыпь их на стол и посчитай. Если четное количество – желание исполнится, нечетное – нет.

Книга судьбы

18 января в крещенский вечер возьми в руки первую попавшуюся книгу, загадай желание и назови любые номер страницы и номер строки сверху или снизу. Затем открой и прочти текст, находящийся в книге на месте, которое ты задумала: эти строки станут «советом свыше» для исполнения твоего желания!

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