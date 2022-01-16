Самый главный вопрос, возникающий у каждого накануне праздника Крещения – где искупаться в Киеве? И хорошо, если ты отважная, смелая и мечтаешь окунуться в ледяную прорубь. А как же быть, если ты пока не готова к таким водным процедурам, но хочешь приобщиться к традиционному празднованию? Мы решили помочь тебе совместить приятное с полезным и собрали список мест, где можно не только искупаться, а и хорошенько повеселиться.

Оболонская набережная

Когда: 19 января, 12:00

Где: ул. Приречная, 5а

Тут ежегодно, 19 января, ровно в 12:00 освящают воду Днепра. Тебя ожидают и традиционная прорубь, и классические обряды крещения и даже теплые укрытия для того, чтобы согреться. А за безопасностью купающихся целый день будет следить спасательная служба.

Мамаева слобода

Когда: 19 января

Где: ул. Михаила Донца, 2

Здесь празднования начнут с самого утра. В 07:00 пройдет литургия в церкви Пресвятой Богородицы. В 09:00 — крестный ход с освящением воды в озере Красавица, после чего все желающие смогут искупаться в проруби!

Гидропарк

Когда: 19 января

Где: Гидропарк

Пожалуй, одно из самых популярных мест для празднования Крещения. Здесь 19 января можно даже встретить знаменитостей, окунающихся в ледяную прорубь. Освящение воды в Гидропарке проходит в 14:00, для посетителей также будут доступны кабинки для переодевания.

X-Park

Когда: 19 января

Где: парк Дружбы народов

В X-Park’е ты можешь не только окунуться в прорубь, напиться вкусного глинтвейна и от души попариться в сауне, но и даже посоревноваться в традиционных состязаниях «Моржи Fest». Самых ловких, смелых и, главное, закаленных ожидает много конкурсов, активностей и призов!

Музей «Пирогов»

Когда: 19 января, с 10:00

Где: Музей народной архитектуры и быта Украины

Киевляне любят посещать это место на Крещение как минимум потому, что тут максимально четко соблюдают все традиции праздника. К тому, купания всегда сопровождаются интересными и необычными представлениями. Тебе понравится!

Парк «Киевская Русь»

Когда: 19 января

Где: с. Копачев

Ну а в парке «Киевская Русь» тебя ждет праздничная театрализованная программа! Здесь ты узнаешь об истории Крещения, увидишь разные традиционные обряды, костюмированное представление и много другого. А на фудкорте тебя ожидают вкусные национальные блюда и реки глинтвейна.

Крещение в «Феофании»

Когда: 19 января

Где: ул. Академика Лебедева

С самого утра тут пройдет обряд праздничного купания. Помимо этого подходы к прорубям устелят соломой, а по соседству будут работать кабинки для переодевания и беседки с обогревом. Также на Крещение в «Феофании» тебя ожидает гастрономический сюрприз, который организаторы пока держат в тайне!

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