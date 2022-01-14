Как приготовить апельсиновый какао, чтобы гости просили добавки? Мы знаем! Читай рецепт приготовления апельсинового какао пошагово

Зима – это время «ванили»: теплые пледы, любовные романы в твердом переплете, вязаные носочки и, конечно же, горячее какао в кружке с толстыми стенками. Уверены, этот ароматный шоколадный напиток любят все! Поэтому сегодня мы хотим поделиться с вами особым рецептом какао – какао с апельсиновым ликером.

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Апельсиновый какао: ингредиенты

апельсиновый ликер 3 ст. ложки

молоко 4 стакана

кипяток 1/3 стакана

какао-порошок 1/4 стакана

щепотка соли

сахар 1/2 стакана

Готовим апельсиновый какао пошагово:

Сахар, какао-порошок и соль заливаем горячей водой. Доводим наше какао до кипения, и на небольшом огне провариваем 2 минуты. В отдельной кастрюльке греем молоко. Можно воспользоваться микроволновкой, только будьте осторожны – греть жидкости в микроволновой печи в принципе не рекомендуется. Но если уж вы решили сэкономить время, налейте молоко в глиняную кружку – стеклянные и металлические посудины использовать ни в коем случае нельзя! Вливаем теплое молоко в какао-смесь, перемешиваем и снимаем с огня. Добавляем апельсиновый ликер (можно на основе сливок) и перемешиваем! Готово!

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По желанию можно посыпать напиток молотой корицей или тертым шоколадом. Приятного аппетита!

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