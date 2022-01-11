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Как настроиться на рабочий лад после праздников

как настроиться на работу

Не знаешь, как настроиться на рабочий лад после праздников? Какая же тяжелая эта рабочая неделя, правда? Организм привык, что можно бесконтрольно есть, спать и отдыхать. А о работе или учебе вообще думать не сил. Знакомая ситуация? На самом деле все не так страшно, как кажется. Избавиться от «постновогодний депрессии» довольно легко, и сейчас мы расскажем тебе, как это сделать!

Как настроиться на работу после праздников

Даже если ты ярый трудоголик, и очень любишь свою работу, не стоит сразу бросаться в пучину неразобранных документов, дел и сложных заданий. Начни новый рабочий год с чего-то легкого и приятного, например, убери на своем рабочем месте, составь план заданий на неделю, поменяй заставку на рабочем столе. И спокойно распланируй свою рабочую неделю.

как настроится на работу

Чтобы продлить ощущение праздника, не убирай с рабочего места новогодние украшения – пусть еще немного постоят и повисят все эти елочки и снежинки. Можешь распечатать и развесить фотографии с твоего празднования Нового года – таким образом приятные воспоминания все время будут рядом, и  тебе не придется за ними скучать!

Обязательно обсудите с коллегами ваши выходные, расскажите, где были, что видели, поделитесь интересными новостями и открытиями. Это разбавит непростой рабочий день и подарит новые положительные эмоции!

Stock Trader Team At Work

Придумай себе планы на грядущие выходные: намного легче работать, зная, что впереди тебя ждет награда. Пусть это будет что-то маленькое, вроде похода в кино или на каток, зато в предвкушении рабочие дни будут пролетать значительно быстрее, вот увидишь!

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И не забывай про режим! Наверняка во время праздников ты поздно ложилась спать и поздно вставала, да? Сейчас самое время перестраиваться и снова привыкать к своему обычному распорядку дня. Это не так сложно, как сейчас кажется – достаточно 2-3 дней, чтобы войти в  рабочий ритм.

Не нужно через силу заставлять себя что-то делать и включать режим «гиперактивности», но в то же время не стоит отлынивать, ведь потом будет в два раза сложнее все наверстать! Работай в комфортном для тебя ритме, общайся с коллегами – ты наверняка успела по ним соскучиться. Да, и не переусердствуй с кофе. Вот и все секреты! Хорошей тебе рабочей недели!

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