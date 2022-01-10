Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 для всех знаков зодиака

Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2022 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от ближайших двенадцати месяцев. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2022 и общий гороскоп на 2022. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 10 по 16 января для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

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Гороскоп на неделю с 10 по 16 января: Овен (21 марта – 20 апреля)

Закон достойных – творить добро и не ссориться. На этой неделе тебе пригодится железная выдержка и стальные нервы. Тебя попытаются вывести из душевного равновесия. Гороскоп на неделю с 10 по 16 января для знака Овен гласит: не ведись, сохраняй спокойствие и принимай решения на «трезвую» голову. И придет успех!

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января: Телец (21 апреля – 21 мая)

Учись выбирать свои мысли, как выбираешь в шкафу одежду каждый день. Гороскоп на неделю с 10 по 16 января для знака Телец говорит: ближайшее время твоя эффективность и успешность будут напрямую зависеть от этого навыка. Впусти свет в свои мысли, и они осветят всю твою жизнь.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Запомни! Этот день обмену и возврату не подлежит! Повторяй себе это каждый день, как мантру. Гороскоп на неделю с 10 по 16 января для знака Близнецы предупреждает: не переставай бороться, ведь удача любит решительных и упертых. Как говорится: «Если тебе трижды сказали «Нет!», на четвертый обязательно скажут «Да!».

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января: Рак (22 июня – 22 июля)

Ничто так не мотивирует, как собственные достижения. Не забывай хвалить себя даже за небольшие успехи. Не занимайся самобичеванием. Гороскоп на неделю с 10 по 16 января для знака гласит: если замечаешь такое за собой, переключись на саморазвитие. Это полезнее.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января: Лев (23 июля — 22 августа)

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января для знака Лев гласит: Вселенная имеет значение лишь тогда, когда рядом люди, которых мы любим. Дай близким понять, насколько они важны и ценны для тебя. Порой из-за большого количества работы и бытовых дел, мы просто забывает о тех, кто всегда поддерживает нас и подталкивает к новым свершениям.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января: Дева (23 августа — 23 сентября)

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января для знака Дева предупреждает: никогда не поздно: извиниться, измениться, простить, полюбить. Если ты не хочешь потерять человека, не бойся рассказать о своих чувствах, не бойся открыться и пойти на компромисс. Это покажет твою силу, внутренний стержень и желание сохранить хорошие отношения.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января: Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января для знака Весы говорит: не важно, в каком мире ты живешь, важно, какой мир живет в тебе. Перестань осуждать окружающих, искать чужие ошибки, жаловаться на жизненные препятствия. Займись собой. Наполняйся смыслом. Совершенствуйся. Это принесет тебе намного больше пользы, чем ты себе представляешь.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января: Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января для знака Скорпион гласит: всегда помни, кто был с тобой в трудные времена. Цени людей, которые поддерживают тебя, которые всегда готовы подставить тебе плечо, которые готовы на все, чтобы ты был счастлив. Иметь такую опору в жизни – невероятный подарок от Вселенной. Не потеряй его! И будь благодарен.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января: Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января для знака Стрелец предупреждает: время бесценно, подумай, на кого и на что ты его тратишь. Однажды ты можешь обернуться – года прошли, а жизнь не изменилась к лучшему. Все потому, что успех зависит не от времени, а от усилий, которые ради него прикладываешь. Встань с дивана и начни действовать уже сейчас.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января: Козерог (22 декабря — 20 января)

Период тебя ждет тот еще! Гороскоп на неделю с 10 по 16 января для знака Козерог гласит: скоро на тебя прольется дождь успеха. На любовном фронте произойдут приятные перемены, и любовь заполнит всю твою душу! Да и в профессиональной сфере ожидается взлет. Ты получишь перспективное предложение по работе. Новая должность – новые возможности. И это только начало!

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января: Водолей (21 января — 18 февраля)

Счастье близко! Гороскоп на неделю с 10 по 16 января для знака Водолей предупреждает: если ты плачешь не от счастья, то перестань. Заплаканными глазами куда сложнее увидеть прекрасное, а оно, поверь, будет окружать тебя всю неделю. Звезды готовят невероятный сюрприз. Похоже, на любовном фронте ожидаются перемены!

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января: Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Мысли позитивно! Гороскоп на неделю с 10 по 16 января для знака Рыбы предупреждает: перестань нервничать по пустякам, не давай негативным эмоциям завладеть тобой, подпитывайся только позитивными мыслями. Помни: лучшие вещи в жизни бесплатны – объятия, улыбки, друзья, поцелуи, семья!

Фото: IStock