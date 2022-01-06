С Рождеством: поздравления в картинках

В ночь с 6 на 7 января православные празднуют Рождество Христово. Это одно из самых больших праздников года со своими особенными традициями. На Сочельник семья собирается вместе, на столе — 12 постных блюд, среди которых обязательным является кутья. А с восходом первой звезды на небе начинается праздничный ужин и, конечно, поздравления близких и знакомых с Рождеством! К этому особенному дню мы подготовили подборку поздравлений с Рождеством в картинках. Выбирай, что тебе по душе и перешли немножко любви тем, кого ценишь.

Поздравления с Рождеством в картинках

Счастливого Рождества!

Иллюстрации IStock

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