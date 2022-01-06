Когда колядуют, щедруют и посевают? В чем разница между колядками, щедривками и посеванием? Обо всем этом читай в материале Нового канала

В чем разница между колядками и щедривками

Колядки, щедривки, посевание… В период рождественских праздников эти слова становятся одними из главных в нашем лексиконе. Давай же разберемся, что они значат и чем отличаются между собой! Колядки и щедривки – это обрядовые песни, которые все мы помним и любим с детства. Но далеко не все знают, какую песню на какой праздник следует исполнять. Так, на Рождество (7 января) принято петь колядки, а на старый Новый год (13 января) – щедривки.

Эти песни относятся к жанру зимнего цикла календарно-обрядового творчества и берут свое начало еще с дохристианских времен. Тогда люди искренне верили в могущество сил природы, олицетворяя их с языческими богами. К примеру, колядки первоначально исполняли во время магических языческих действ, посвященных рождению Вселенной и Коляды, божества солнца. Наши предки чтили этот праздник. И всегда весело его отмечали: ходили по домам, пели песни, играли и садились за трапезу, как бы извещая всех о рождении нового солнца. После принятия христианства древнее торжество слилось с Рождеством, и с традиционным песнопениям добавился целый ряд новых обрядов.

Читай: Овощные вареники на Сочельник от Шефа Алекса Якутова

Щедривки же были частью совсем другого праздника, который был связан с величанием месяца – Нового года. Считалось, что месяц – один из главных помощников в выращивании урожая. Чтобы упросить духов неба содействовать в хозяйстве, наши предки устраивали праздник, получивший название Щедрый вечер. Отсюда и пошло названием песен, которыми сопровождалось праздничное действо – щедривки.

В Щедрый вечер исполнялись таинственные мистические процессии, и они разительно отличались от рождественских. У наших предков было принято «водить Маланку». Главным действующим лицом в этом действе исполняла самая красивая девушка общины. Ее водили из дома в дом, принося благополучие и удачу хозяевам. Отсюда и пошла традиция, что щедривки в основном исполняются только девушками или женщинами, детьми – реже, а мужчина – практически никогда.

Новый год 2022: когда колядуют в Украине

Согласно традициям, колядовать в Украине начинают на Рождество, 7 января. Колядования длятся с 7 по 14 января. Но в разных регионах Украины колядники начинают ходить не одновременно. К примеру, на Покутье идут колядовать на Святой вечер, на Юге и Востоке Украины – в первый день Рождества после богослужения, на Западном Подолье – утром на второй день рождественских праздников.

Новый год 2022: когда щедруют в Украине

Обычно в Украине щедруют на старый Новый год – с 13 по 14 января. Но в некоторых регионах страны это действо происходит и накануне Крещения – 18 января.

Новый год 2022: когда посевают в Украине

Посевать в Украине принято на старый Новый год (на Василия) – с 13 по 14 января, и делают это обычно мальчики. Наши предки считали, что если первым на Новый год в дом зайдет мужчина, это принесет достаток и успех. Отсюда и пошла традиция привлекать мальчиков к посеванию.

Фото: IStock

В тему:

Синий маникюр на 2022 год: идеи для нового тренда