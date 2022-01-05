Выходные в январе 2022: будут ли дополнительные выходные

Сколько выходных будет в январе 2022 года в Украине? Ответ на этот вопрос хотят знать все, кто хочет уже распланировать зимнее веселье после Нового Года. Именно поэтому мы подготовим тебе новость-напоминание. Читай и планируй свои выходные в первом месяце 2022 года.

В январе 2022 года украинцев ждет 10 обычных выходных, которые выпадают на субботу и воскресенье, а также два бонусных. Дополнительный выходной в январе 2022 появится третьего числа через Новый год. Также выходным станет и седьмое января – православное Рождество.

Итак, выходные дни январе 2022 года:

1 и 2 января – суббота и воскресенье,

3 января – понедельник,

7 января – пятница,

8 и 9 января – суббота и воскресенье,

15 и 16 января – суббота и воскресенье,

22 и 23 января – суббота и воскресенье,

29 и 30 января – суббота и воскресенье.

Поздравляем с грядущими праздниками!

Читай также:

Что приготовить на Новый год 2022? Горячее

В каком цвете встречать Новый год 2022? Рекомендации по знакам зодиака