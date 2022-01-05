Одним из традиционных блюд во время празднования Рождества Христова является кутья – ароматная каша с орехами, маком, медом и другими вкусными ингредиентами. Кутья имеет множество названий – канун, коливо, сочиво, сыть и множество разнообразных вариантов приготовления! Мы выбрали для тебя три самых вкусных и простых рецепта рождественской кутьи.

Рецепт пшеничной кутьи

Чтобы приготовить ее правильно, тебе понадобится:

2 стакана пшеницы

50 г цукатов

½ стакана грецких орехов

мед

Сперва важно отделить пшеницу от плевел. Для этого потолки зерна в ступке деревянным пестиком, подливая воду. После аккуратно очисти, просей и промой.

Очищенные зерна на медленном огне вари 2 часа.

В отдельной чашке разведи 4 ст. л. воды, мед и залей получившимся сиропом готовую пшеницу на полчаса.

В кашу добавь измельченные и обжаренные на сковороде орехи и порезанные сухофрукты. Тщательно перемешай. Готово!

Рецепт рисовой кутьи

Если пшеница тебе не по вкусу, можно приготовить кутью и из других зерен, например – из риса. Чтобы сделать это блюдо особенным, тебе понадобится:

250 г риса

100 г изюма

100 г миндаля

сахар

Для начала нужно подготовить рис. Стакан зерен залей полутора стаканами кипятка, плотно накрой кастрюлю крышкой и вари рис три минуты на сильном огне, шесть – на среднем, и еще три – на маленьком. Еще двенадцать минут не открывай крышку, давая рису настояться на пару. Этот маленький секрет поможет тебе приготовить кашу такой консистенции, которая необходима для приготовления идеальной кутьи!

Сваренный рис промой холодной кипяченой водой и добавь к нему измельченный миндаль и ошпаренный кипятком изюм. Сахар разведи в отдельной чашке с небольшим количеством теплой воды и залей этим сиропом готовую кутью! Приятного аппетита!

Рецепт перловой кутьи

Но если в твоей семье не любят ни пшеницу, ни рис, не расстраивайся! В таком случае ты можешь приготовить не менее вкусную кутью из перловой крупы. Для этого возьми:

200 г перловой крупы

150 г мака

50 г очищенных орехов

50 г изюма

мед

½ стакана сливок

Перловую крупу промой, залей прохладной водой в соотношении 1:3 и вари до готовности, после чего кашу отцеди и остуди.

В отдельной посудине мак залей кипятком и вари до тех пор, пока он не будет легко растираться между пальцами. Готовый мак отцеди и прокрути через мясорубку или тщательно перебей в кофемолке.

Смешай перловую кашу с маком, запаренным изюмом, измельченными орехами и медом. В конце добавь сливки и тщательно перемешай! Готово!

Нежная ароматная кутя порадует твоих близких, и однозначно придется по вкусу как детям, так и взрослым! Так что выбирай понравившийся рецепт, приступай к готовке, и твоя кутья точно станет центральным блюдом праздничного рождественского стола.

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