выходные на новый год 2022 в украине

Сколько выходных стоит ожидать Новый год 2022? Следует ли брать выходной на 31 декабря или его и так сделают нерабочим в Украине? Сколько выходных выделят на Рождество? Пожалуй, чуть ли не каждый живущий в Украине стремится знать ответы на эти вопросы. Ведь спланировать отпуск или время с семьей на зимние праздники – очень важно. И хорошая новость в том, что выходных в начале 2022 года будет достаточно! А бонусная приятная новость состоит в том, что отрабатывать эти выходные не придется!

Итак, Выходные на Новый год 2022:

31 декабря, пятница — рабочий день, сокращенный на один час.

1 января 2022, суббота – Новый год – праздничный выходной день.

2 января, воскресенье – выходной день.

3 января, понедельник – дополнительный выходной день.

4 и 5 января, вторник и среда — рабочие дни.

6 января, четверг – рабочий день, сокращенный на один час.

7 января, пятница – Рождество – праздничный выходной день.

8 и 9 января, суббота и воскресенье – выходные.

Используйте дополнительные выходные, чтобы отдохнуть перед 2022 годом!

Фото: IStock

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