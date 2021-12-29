Украшение новогодней елки – это одна из традиций, которую каждый год ждут и взрослые, и дети. Вы включаете любимые треки из новогодне-рождественских фильмов, завариваете глинтвейн и какао и собираетесь погрузиться в атмосферу чуда. Единственным важным вопросом остается: как же украсить елку на Новый год. И в этом тебе поможет Новый канал!

Как можно узнать из восточного календаря, 2022-й – год Черного Водяного Тигра. Именно это животное станет покровителем в последующие 365 дней. Поэтому, конечно, украшать елку лучше с учетом всех прихотей главного животного 2022 года.

Куда поставить елку в 2022 году?

Место, где будет стоять елочка, играет значительную роль. Согласно китайской философии фэншуй, расположение вещей в комнате может помочь получить желаемое. А в Новый год и Рождество все желания просто обязаны сбываться, им только стоит немного помочь, например, поставить елку в правильное место.

Пожалуй, самым актуальным местом для елки в 2022 году станет центр комнаты. Ведь тут скапливается жизненная энергия, которая хорошо влияет на состояние здоровья. К сожалению, весь мир еще живет в эпоху пандемии, поэтому нужно особенно тщательно следить за своим здоровьем и способствовать хорошему самочувствию всеми возможными способами.

Тем, кто хочет получить побольше финансов в новом году, лучше поставить елку в левый дальний угол комнаты. А для тех, кто стремится к новым знакомствам, – в ближний левый.

Если ты мечтаешь наладить личную жизнь или добавить гармонии в уже существующие отношения, советуем поставить елку в правый угол.

Как украсить елку на Новый год 2022?

Почему-то когда кто-нибудь узнает, что 2022-й – это год Тигра, сразу начинает думать об оранжевом цвете. Но хозяин будущего года не любит яркие цвета, ведь это Черный Водяной Тигр. Конечно, мы не предлагаем вам делать траурную елку, но свести яркие цвета к минимуму придется, если вы хотите угодить животному 2022 года.

Лучшими цветами, которыми можно украсить елку в этом году, станут все оттенки синего и голубого. Вода – это стихия Тигра в восточном календаре, поэтому он будет помогать тем, кто сможет ему угодить. Также хорошим решением станут холодные оттенки огоньков. Лучше не выбирать гирлянду с теплым желтым светом, ведь это будет напоминать Тигру об оранжевом цвете.

В 2022 году елку можно украсить серебряным, золотым, белым и коричневым цветами. Они будут способствовать притоку денег и привлекать положительную энергию в ваш дом.

Кроме того, можно попытаться украсить новогоднюю елку 2022 года природными игрушками. Это могут быть шишки, палочки корицы, каштаны, гирлянда из кофейных зернышек и т.д. Главное – не цепляйте мандарины, ведь они оранжевого цвета, который недолюбливает хозяин года.

И, конечно же, никак нельзя забыть о самом Тигре. Хорошая праздничная традиция – покупать хотя бы одну елочную игрушку, которая представляет животное года. Купите себе красивого голубого или даже черного тигра и повесьте его на елку. Он поможет наладить правильную связь с наступающим 2022-м.

Фото: IStock

Читай также:

В чем встречать Новый год 2022: советы стилиста (ФОТО)

Что приготовить на Новый год 2022? Классические блюда