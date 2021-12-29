ТОП-7 способов подработки даже без опыта работы

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ТОП-7 востребованных вакансий для начинающих

Благодаря личным качествам, умениям и способностям, каждый сможет выполнять разноплановые задачи, приносящие доход. Поиску подходящей вакансии стоит уделить повышенное внимание, дабы не попасть на недобросовестных работодателей, которые задерживают оплату или нарушают условия трудового законодательства. Достаточно приложить немного усилий и вы найдете дополнительный заработок, который подарит удовольствие и улучшит материальное положение.

Курьер — работа для активных людей, готовых зарабатывать деньги «быстрыми ногами». При наличии проездного на общественный транспорт, можно значительно сэкономить. В таких сотрудниках нуждаются компании с развитой функцией доставки. Оплата напрямую зависит от степени загруженности. Водитель такси — отличный вариант, если владеете собственным автомобилем. Вид занятости не требует соблюдения графика работы, позволяя самостоятельно планировать день. Сотрудник клининга или мастер по ремонту подходит тем, кто любит чистоту и умеет ее наводить, а также обладает достаточным уровнем знаний для починки бытовых приборов или мебели. Фриланс: тексты, программирование, верстка, дизайн, оптимизация сайта — это небольшой перечень интернет-вакансий, размещаемых на онлайн-биржах. Вид занятости не имеет территориальных ограничений, заниматься фрилансом может каждый, кто ищет заказы на дому. Продавец или кассир востребованы в праздничный период, когда наплыв людей в магазинах увеличивается. Если обладаете стрессоустойчивостью и любите общаться с людьми — откликайтесь без сомнений или звоните по телефонам, указанным в объявлении. Оператор call-центра проводит опросы в телефонном режиме, полученная информация используется в различных исследованиях. Промоутер занимается рекламой товаров или услуг для привлечения покупателей и увеличения продаж. Важно учитывать факт, что работа в основном, уличная, стоит запастись теплой одеждой и обувью в холодное время года.

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