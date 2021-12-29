Новогоднее меню для любителей готовить — это особый вызов. С одной стороны, хочется подать оригинальные блюда, не забыть о современных закусках и вкусных десертах. Но с другой стороны, а как же салат «Оливье» или «Селедка пол шубой»? Кажется, они были на новогоднем столе всегда! Но это далеко не все классические блюда к новогоднему столу. Для вас мы подготовили еще 5 проверенных рецептов!

ТОП-5 классических блюд на Новый год

Сочная утка с яблоками

Ингредиенты:

1 тушка молодой утки на 1,5 — 2 кг,

2 кислых яблока,

2 столовых ложки меда,

розмарин, паприка, кориандр, перец и соль по вкусу,

3 столовые ложки растительного масла.

Утка с яблоками: пошаговый рецепт

Приступаем к приготовлению. Выньте внутренности из тушки, очистите от остатков перьев, укоротите выбирающую шею и помойте утку. Обмотайте кончики ножек и крылышек фольгой, чтобы они не обгорели.

Смешайте приправы и мелко порезанный чеснок. Если любите острое, можно добавить немного перца чили. Натрите утку изнутри и снаружи приправами и оставьте на 40 минут.

Порежьте яблоки со шкуркой на небольшие кусочки, уберите семена. Добавьте 2 столовые ложки растительного масла и нафаршируйте ими утку. Свяжите ножки ниткой и обмажьте небольшим количеством растительного масла. Чтобы запеклась золотистая корочка — нанесите на тушку тонко мед.

Смажьте утятницу растительным маслом положите утку, а по краям — остатки яблок. Разогрейте духовку до 200 градусов и оставьте на 2 часа. Важно: переворачивайте тушку каждые 30 минут, следя за тем, чтобы она не подгорела. Если любите более сочное мясо — оставьте томиться еще на 40 минут при меньшей температуре.

Подавать рекомендуется целиком на большом блюде, разделывая утку за праздничным столом.

Салат с шампиньонами и курицей

Ингредиенты

2 шт куриных филе,

100 гр шампиньонов,

2 яйца,

100 гр твердого сыра,

100 гр домашнего майонеза или сметаны,

50 гр шпината или другой зелени,

соль, перец по вкусу.

Пошаговое приготовление:

Отварите филе в подсоленной воде и нарежьте кубиками, поджарьте до золотистой корочки. Помойте и порежте шампиньоны, поджарьте на небольшом количестве растительного масла. Сварите два яйца, остудите их и порежте на небольшие кусочки. На такие же кусочки порежьте сыр. Помойте зелень и порвите ее на некрупные части. Перемешайте ингредиенты, посолите и выложите на тарелки. Добавьте майонез или сметану, перемешайте салат. При желании соус можно подать отдельно. Приятного аппетита!

Бутерброды с маслом и красной икрой

1 тонкий багет,

50 гр масла,

1 баночка красной икры,

зелень.

Порежьте багет на средние кусочки. Намажьте маслом. Чтобы масло не ломалось при намазывании, оно должно быть комнатной температуры. Сверху намажьте икрой и украсьте зеленью. Чтобы икра не заветрилась и выглядела свежо, рекомендуем готовить закуску за 10 минут до подачи. Готово!

Печеный картофель к мясу

Ингредиенты

5-6 картофелин,

3 зубчика чеснока,

соль и перец, шалфей.

Помойте, очистите картошку и порежьте на дольки. Измельчите чеснок, добавьте его в тарелку с солью и перцем. Аккуратно перемешайте сырой картофель с приправами. Разогрейте духовку до 170 градусов. Обмажьте противень маслом или утиным жиром, положите картофель, шалфей и запекайте 15 минут. Вкусный гарнир готов!

Фруктовый салат

Ингредиенты

2 банана,

2 сладких яблока,

1 киви,

зерна одного граната,

2 апельсина или мандарина,

100 гр орехов,

50 гр изюма,

йогурт без наполнителя или мороженое.

Очистите фрукты, порежьте на небольшие дольки. Перемешайте, добавьте изюм, зерна граната Наполните праздничные десертные емкости фруктовым салатом, добавьте шапку из йогурта или мороженого и украсьте орехами, а пожеланию — натертым шоколадом. Десерт готов!

Как видите, классические блюда на Новый год 2021 — это не только холодец и заливная рыба. Вдохновляйтесь на свой вариант новогоднего меню. И с наступающими праздниками!

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