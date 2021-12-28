Любовный гороскоп на декабрь 2021 для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на декабрь 2021 готовит множество сюрпризов, особенно для тех, кто не верит в такие прогнозы! Читай, что подготовили звезды для тебя. Возможно, впереди судьбоносная встреча.

Любовный гороскоп на декабрь 2021: Овен (21.03 – 20.04)

Для Овнов последний месяц 2021 года станет временем перемен на любовном фронте. Если тебе давно кажется, что отношения с партнером зашли в тупик и перестали доставлять удовольствие, пора с ними заканчивать. Пусть эта точка станет отправной для новых отношений в новом году. Прекрасный план, не правда ли?

Любовный гороскоп на декабрь 2021: Телец (21.04 – 20.05)

Прочно обнимите своих любимых: в декабре партнеру будет важно чувствовать, что с вашими отношениями все хорошо! Конечно, за повседневными заботами и предновогодней суетой на работе и учебе мы порой забываем лишний раз показать близким, насколько они для нас важны! Но в декабре, когда в воздухе уже царит праздничное настроение, всем хочется тепла и любви в три раза больше. Не забывайте, чтобы что-либо получать, надо отдавать!

Любовный гороскоп на декабрь 2021: Близнецы (21.05 – 20.06)

Оглянитесь! Звезды говорят, что где-то за углом, совсем рядом притаилась любовь. Да-да, то самое большое и чистое, которого ты так ждала. Поэтому не упусти свой шанс! Смело крась губы яркой помадой, одевай нарядные платья, даже если ты просто идешь на работу: а вдруг твой жених – это тот симпатичный новенький из соседнего отдела?

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Любовный гороскоп на декабрь 2021: Рак (21.06 – 22.07)

В декабре пора, наконец, поговорить с любимым начистоту: расскажи честно, что тебя не устраивает, что ты хотела бы изменить в отношениях, поделись самыми сокровенными желаниями и мечтами. Уверены, партнер тебя поймет и поддержит. А если симпатичный тебе парень до сих пор не в курсе твоих чувств, самое время ему признаться, и, вполне вероятно, планы на новогоднюю ночь кардинально поменяются!

Любовный гороскоп на декабрь 2021: Лев (23.07 – 22.08)

Львам звёзды шепчут: «Пора отдохнуть!» Сходи на вечеринку с друзьями, оторвись на полную катушку на дискотеке, флиртуй, улыбайся и.. не планируй ничего серьезного. Отношения, которые могут завязаться в декабре, скорее всего будут недолгими, так что особо не рассчитывай на новый роман. Но вот отказываться от знакомств не стоит: именно сейчас у тебя есть шанс обрести друга или подругу на всю жизнь, что тоже очень ценно, правда?

Любовный гороскоп на декабрь 2021: Дева (23.08 – 23.09)

Месяц будет насыщенным! Девам придется сделать непростой выбор: сразу двое поклонников будут добиваться твоего внимания. Хорошенько подумай, прежде чем принять решения, каждый из них по-своему хорош. А, главное, оба действительно настроены очень серьезно. Так что и ты отнесись к выбору ответственно, этот роман может перерасти в большое любовное приключение длинною в жизнь!

Любовный гороскоп на декабрь 2021: Весы (24.09 – 23.10)

Если твои отношения находятся в подвешенном состоянии, и ты не понимаешь, что между вами происходит, самое время расставить все точки над «і». Если избранник сделает шаг навстречу, новый 2022 год сулит вам стремительное развитие отношений, если же постарается уйти от ответа, пора прощаться. Не расстраивайся даже, если эти «недоотношения» тянулись долго, и ты успела к ним привыкнуть. Впереди тебя ждет большое и, что не менее важно, взаимное чувство!

Любовный гороскоп на декабрь 2021: Скорпион (24.10 – 21.11)

Первую половину месяца посвяти себе любимой: запишись на маникюр, стрижку, примерь новое платье. А вот после 15 декабря готовься к приятному сюрпризу – в твоей жизни появится новый мужчина, который вскружит тебе голову в первую минуту знакомства. И не вздумай сопротивляться нахлынувшим чувствам, ведь они взаимны!

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Любовный гороскоп на декабрь 2021: Стрелец (22.11 – 21.12)

Советуем тебе в этом месяце особенно внимательно прислушиваться к советам любимого человека во всех сферах, особенно в работе! Даже если твоя половинка не разбирается в какой-то теме, ее мнение может стать тем самым «свежим дыханием», которое ты ищешь! Все довольны, решение найдено и любимому приятно, ведь его услышали и поблагодарили. Поблагодарили ведь? 🙂

Любовный гороскоп на декабрь 2021: Козерог (22.12 – 19.01)

Посвяти декабрь подготовке к 2022 году: избавься от ненужных вещей, грустных мыслей и скучных, тянущих «на дно» людей. Оставь всё, что не приносит тебе удовольствие, в уходящем году. Да-да, и эти ночные телефонные разговоры с соседом тоже оставь: ты ведь знаешь, что ни во что большее они не перерастут, как бы тебе не хотелось. Перестань жить прошлым и научись смотреть вперед, а уж там тебя ждет кое-что очень интересное и романтическое. Главное – чуточку терпения!

Любовный гороскоп на декабрь 2021: Водолей (22.01 – 18.02)

Вот он – твой месяц любви! Ты наконец получишь то, чего так долго ждала: крепкие и надежные отношения. Будь смелее, не прячь глаза от симпатичного друга – он тоже давно на тебя засматривается! Дай ему шанс показать это! А те Водолеи, у которых уже есть половинки, могут смело ждать внезапного стремительного развития отношений. Вполне возможно, скоро прозвучит ТОТ САМЫЙ вопрос, и пора прорепетировать свой положительный ответ перед зеркалом!

Любовный гороскоп на декабрь 2021: Рыбы (19.02 – 20.03)

Хочется сказать: «Рыба, возьми трубку, это ОН!» Помнишь, как тебе говорили, что в соцсетях нельзя встретить любовь всей жизни? Это неправда! У тебя и твоего друга по переписке есть все шансы стать прекрасной парой, так что пора бы вам выйти в реальность и сходить на настоящее свидание. Намекни, что букеты получать приятнее, чем стикеры, и вот увидишь, приглашение не заставит себя ждать!

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Фото: IStock