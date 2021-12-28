Что приготовить на Новый год 2022? Закуски
Какие закуски на Новый год подать к праздничному столу? Мы подскажем вам идеи закусок, которые не перебьют аппетит гостей и удивят своей подачей.
Закуски — это еда «на один укус», которая подается перед основными блюдами, одновременно со спиртными напитками. Она готовится из разнообразных ингредиентов: рыбы, мяса, сыров, овощей, фруктов, с добавлением крутонов и без. Предлагаем вашему вниманию ТОП — 5 новогодних закусок на любой вкус.
Канапе с вялеными томатами
Вам понадобится:
1 тонкий багет,
100 гр — сливочного сыра (филадельфия или маскарпоне),
50 гр рукколы,
1 баночка вяленых томатов.
Тонко нарежьте багет и подсушите до золотистой корочки на сухой сковороде. Намажьте канапе сыром, сверху положите несколько веточек рукколы и кусочки вяленых томатов. Не забудьте промокнуть томаты от жира бумажными полотенцами. Готово!
Сырная тарелка
Вам понадобится:
100 гр гауды,
100 гр рокфора,
200 гр козьего сыра,
100 гр бри,
100 гр чеддера,
1 баночка оливок,
50 гр меда,
150 гр орехов,
зерна одного граната или веточка винограда.
Тонко нарежьте сыры. Перелейте мед в маленькую соусницу. Красиво выложите сыры на толстой деревянной доске или блюде, разложите зерна граната (виноград), оливки и орехи. Поставьте мед. Добавьте на блюдо шпажки. Если гости предпочитают мясные закуски, можно разнообразить подачу нарезкой ветчины, прошутто или салями. Прятного аппетита!
Закуска «Капрезе»
Вам понадобится:
1 багет
200 гр филадельфии.
200 гр маскарпоне,
100 гр песто,
2 средних желтых и 2 средних красных помидора,
базилик.
Нарежьте тонко багет и поджарьте его до золотистой корочки на сухой сковороде. Намажьте хлеб сливочным сыром филадельфия, сверху положите слой песто. Небольшими слайсами порежьте помидоры и маскарпоне. И выложите по одному виду помидор на каждую закуску, вперемежку с сыром. Сверху украсьте листочком базилика. Можно подавать на стол.
Канапе «Лукошко»
Вам понадобится:
200 гр прошутто (любая мясная тонкая нарезка),
1 стебель сельдерея,
1 упаковка зелени (шпинат, руккола, перышки лука),
200 гр гауды,
шпажки.
Разложите мясную нарезку на доске. Порежьте стебель сельдерея и сыр. На каждый слайс мяса с одной стороны положите сельдерей, сыр и зелень. Заверните в рулет и зафиксируйте шпажкой. Чтобы канапе не падали на блюдо советуем резать сыр не тонко. Готово!
Вегетарианская закуска
Вам понадобится:
2 моркови,
стебель сельдерея,
2 огурца,
2 перца,
хлебные палочки (гриссини)
Соус:
2 столовые ложки сметаны,
соль и перец по вкусу
лимонный сок по вкусу,
зелень.
Очистите морковь, огурцы, перец и сельдерей и нарежьте соломкой. В стаканы для закусок сформируйте вегетарианские перекусы — гриссини и овощи. Готовим соус: мелко порежьте зелень, добавьте ее в сметану вместе с солью и несколькими каплями лимонного сока. Перемешайте. Подайте отдельно. Закуска готова, а ваши друзья вегетарианцы будут благодарны, что вы специально для них приготовили закуску.
С наступающими праздниками, и вкусного застолья!
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