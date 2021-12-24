Новый год 2022: как украсить квартиру и сервировать стол





Уже придумал (-а), как украсить квартиру и сервировать стол на Новый год 2022? Хочется чего-то уютного, праздничного и, конечно, подходящего для наступающего года Металлического Быка. Не волнуйся, мы подготовили много интересных идей для вдохновения. Выбирай!

Как украсить квартиру на Новый год 2022?

Цвет 2022 года по восточному календарю — белый. Да и красный и золотой — как цвет Рождества, никто не отменял. Так что тебе будет, из чего выбрать. Мы советуем украшать все комнаты, чтобы атмосфера праздника витала во всей квартире или доме. Чтобы новогодний декор был особенным, добавь немного личной истории. Например, фото лучших моментов уходящего года. Это добавит особого шарма.

Как сервировать стол на Новый год 2022? Идеи

Шишечки, свечи, елочные веточки и конфетти… Если правильно скомпоновать эти элементы, сервировка новогоднего стола поразит ваших гостей. Смотри, как можно сделать.

Фото — IStock

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