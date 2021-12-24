Где купить картонные ящики?

Картонный ящик — это многофункциональная упаковка, которая выполняет множество функций (в зависимости от назначения). В нем храним товары, перевозим, транспортируем, используем как упаковку для рекламы бренда, упаковываем подарки и тд. Купить ящики из картона под любое целевое назначение можно онлайн у украинского производителя Экспресс Упаковка. На сайте https://pack.ua/kartonnyye-korobki-v-nalichii/ большой выбор тары и цены приемлемы.

Картон на много экологичнее, чем пластиковая тара. Он безопасен для окружающей среды, органичен на 100%. Поэтому это лучший вариант упаковки для разных видов товаров: от продуктов питания до бытовой техники и мебели.

Ассортимент коробок картонных

Сегодня компания занимается производством крупно и мелкогабаритных коробок из трехслойного гофрокартона и крафтового картона:

с перфорацией и без;

с крышкой и без;

тубусы, квадратные, прямоугольные и шестиугольные коробки;

четырехклапанные;

самосборные;

подарочные и др.

Можно заказать изделия на любой “вкус и цвет”. Выберите необходимые товары из каталога, количество и подтвердите заказ.

Коробки из картона — это не только универсальная тара, это отличный реквизит для фотозон, например подарочные коробки под новогодней елкой.

Экспресс Упаковка: 5 причин покупать коробки тут

Где купить картонные коробки? Если честно, все варианты можно разделить на две категории: у производителя и у посредника. Посредники также закупают товары у производителей, а потом добавляют наценку и перепродают товар. Выгоднее конечно первый вариант и по многим причинам:

цены ниже;

ассортимент шире;

можно заказывать штамповку коробок индивидуально;

100% покупаете сертифицированный товар.

Украинский производитель картонной тары Экспресс Упаковка занимается производством гофротары. В каталоге самосборные коробки на все случаи жизни: почтовые, подарочные, для еды и тд. И если вы до сих пор находитесь в поисках поставщика тары, посетите сайт компании.

Сотрудничество с Экспресс Упаковка принесет вам множество преимуществ:

Сертифицированное производство. Предприятие работает в соответствие с нормами ISO. Работает с большими и малыми предприятиями (сегодня более 450 постоянных клиентов, с которыми сотрудничество длиться не первый год). Экспресс Упаковка работает более 10 лет, успешно перенесла не один кризис в стране и локдаун. Цены действительно оптовые. Есть минимальный заказ, нет необходимости на первый раз закупать крупную партию.

Вежливый персонал, компетентные менеджеры, быстрая отправка заказов…если честно перечислять преимущества можно очень долго. Вместо этого лучше один раз убедиться в профессионализме производителя и сделать заказ.

Производитель имеет собственные мощности, все производство от “а до я”. Нет необходимости делегировать разные этапы производства третьим лицам. От этого и цена приятная. работает в крупнейших городах Украины (Киев, Днепропетровск, Харьков), но доставка возможна по всей стране.