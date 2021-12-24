Где купить картонные ящики?
Картонный ящик — это многофункциональная упаковка, которая выполняет множество функций (в зависимости от назначения). В нем храним товары, перевозим, транспортируем, используем как упаковку для рекламы бренда, упаковываем подарки и тд. Купить ящики из картона под любое целевое назначение можно онлайн у украинского производителя Экспресс Упаковка. На сайте https://pack.ua/kartonnyye-korobki-v-nalichii/ большой выбор тары и цены приемлемы.
Картон на много экологичнее, чем пластиковая тара. Он безопасен для окружающей среды, органичен на 100%. Поэтому это лучший вариант упаковки для разных видов товаров: от продуктов питания до бытовой техники и мебели.
Ассортимент коробок картонных
Сегодня компания занимается производством крупно и мелкогабаритных коробок из трехслойного гофрокартона и крафтового картона:
- с перфорацией и без;
- с крышкой и без;
- тубусы, квадратные, прямоугольные и шестиугольные коробки;
- четырехклапанные;
- самосборные;
- подарочные и др.
Можно заказать изделия на любой “вкус и цвет”. Выберите необходимые товары из каталога, количество и подтвердите заказ.
Коробки из картона — это не только универсальная тара, это отличный реквизит для фотозон, например подарочные коробки под новогодней елкой.
Экспресс Упаковка: 5 причин покупать коробки тут
Где купить картонные коробки? Если честно, все варианты можно разделить на две категории: у производителя и у посредника. Посредники также закупают товары у производителей, а потом добавляют наценку и перепродают товар. Выгоднее конечно первый вариант и по многим причинам:
- цены ниже;
- ассортимент шире;
- можно заказывать штамповку коробок индивидуально;
- 100% покупаете сертифицированный товар.
Украинский производитель картонной тары Экспресс Упаковка занимается производством гофротары. В каталоге самосборные коробки на все случаи жизни: почтовые, подарочные, для еды и тд. И если вы до сих пор находитесь в поисках поставщика тары, посетите сайт компании.
Сотрудничество с Экспресс Упаковка принесет вам множество преимуществ:
- Сертифицированное производство. Предприятие работает в соответствие с нормами ISO.
- Работает с большими и малыми предприятиями (сегодня более 450 постоянных клиентов, с которыми сотрудничество длиться не первый год).
- Экспресс Упаковка работает более 10 лет, успешно перенесла не один кризис в стране и локдаун.
- Цены действительно оптовые.
- Есть минимальный заказ, нет необходимости на первый раз закупать крупную партию.
Вежливый персонал, компетентные менеджеры, быстрая отправка заказов…если честно перечислять преимущества можно очень долго. Вместо этого лучше один раз убедиться в профессионализме производителя и сделать заказ.
Производитель имеет собственные мощности, все производство от “а до я”. Нет необходимости делегировать разные этапы производства третьим лицам. От этого и цена приятная. работает в крупнейших городах Украины (Киев, Днепропетровск, Харьков), но доставка возможна по всей стране.