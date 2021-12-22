Ретроградный меркурий: даты на 2022 год

Что такое ретроградный Меркурий? Почему в сети так много шуток о нем? Как ретроградный Меркурий влияет на человека? Как правильно вести себя в этоn период, чтобы не навлечь беду? Ответы на эти вопросы, а также даты ретроградного Меркурия в 2022 году узнай далее в материале.

Ретроградный Меркурий – это условное обозначение оптической иллюзии, когда кажется, что планета идет вспять. Она обусловлена разницей скоростей наблюдателей, которые находятся на Земле, и движения Меркурия. Астрологи утверждают, когда планеты становятся ретроградными, области жизни, за которые они отвечают, замирают.

Наверняка, каждый из нас хоть раз встречал в сети мэмы про ретроградный Меркурий. Все неудачи или курьезные ситуации, в которые попадают люди, они списывают на влияние этого загадочного явления. Так что все- таки кроется за понятием «ретроградный Меркурий»? И правда ли, что он оказывает огромное влияние на нашу жизнь?

Как ретроградный Меркурий влияет на человека?

Считается, что Меркурий покровительствует таким сферам человеческой деятельности, как торговля, обучение, финансы, работа, обмен информацией. Именно поэтому, по мнению астрологов, наша жизнь выходит из-под контроля, когда планета начинает движение в обратную сторону. Те процессы, над которыми покровительствует Меркурий, в период ретроградности начинают затормаживаться, затрудняться и даже рушиться.

Даты ретроградного Меркурия в 2022 году

В 2022 году будет четыре периода ретроградности Меркурия: с 14 января по 3 февраля, с 10 мая по 2 июня, с 9 сентября по 2 октября и с 29 декабря по 18 января 2023 года.

Ретроградный Меркурий 2022: как правильно себя вести

В период ретроградности Меркурия нужно особенно тщательно все планировать, быть внимательным к своей речи и сообщениям, далеко не путешествовать и быть осторожными с техникой. Кроме того, в период ретроградного Меркурия необходимо больше времени посвящать отдыху и восстановлению сил, развитию старых задумок и реализации давних идей, доведении отложенных проектов до логического завершения.

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