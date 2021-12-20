Гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря 2021 для всех знаков зодиака

Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2021 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белого Металлического Быка. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2021, любовный гороскоп на 2021 и общий гороскоп на 2021. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

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Гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря: Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю для Овнов советуют тебе сосредоточить внимание на повседневных делах и заняться укреплением здоровья. Наведи идеальный порядок в окружающем пространстве, это сразу приведет к поднятию настроения. На этой неделе у тебя с родителями могут возникнуть разногласия и недопонимания. Будь осторожна!

Гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря: Телец (21 апреля – 21 мая)

В гороскопе на неделю с 20 по 26 декабря для Тельцов описывается благоприятное время для развития любовных отношений. Если прежде между тобой и твоим партнером были непонимания, на этой неделе все благополучно разрешится. У тебя появится шанс отдохнуть и провести время с близкими людьми. Воспользуйся им!

Гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Неделя обещает стать весьма насыщенной и интересной! Согласно гороскопу на неделю с 20 по 26 декабря для знака Близнецы, ты очень легко будешь сходиться с людьми, потому что сама интересна в общении. Эта неделя – прекрасное время для свободных отношений. Возможно, для свидания тебе придется отправиться в путешествие.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря: Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря для знака Рак прогнозирует прибыль, благополучное отношение в семье и с коллегами. Звезды советуют обратить особое внимание на состояние здоровья. Не злоупотребляй лекарственными препаратами фармацевтического происхождения. Старайся больше следить за своим питанием!

Гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря: Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на неделю для знака Лев обещает чередование работы и дома. И там, и там у тебя будет множество дел и грандиозных планов. Тем не менее, делая много работы одновременно, ты будешь все успевать и со всем справишься. Это будет очень позитивная и плодотворная неделя! Ты будешь удовлетворена от того, насколько много полезного и важного сумела сделать.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря: Дева (23 августа – 23 сентября)

Если верить гороскопу на неделю с 20 по 26 декабря для Дев, в ближайшее время тебе повезет встретить много интересных людей. Возрастет значимость дружеского общения. Ты узнаешь от них много интересного и полезного. Не исключено, что обстоятельства счастливым образом поменяются, и ты совершишь увлекательное путешествие.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря: Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю для знака Весы говорит, что кто-то из друзей вовлечет тебя в решение своих проблем. Доброжелательное отношение и оптимизм к людям поможет тебе в любых делах. На этой неделе мечтай, строй планы на будущее, делай что-то для других бескорыстно. К твоему мнению будут прислушиваться, и с твоим мнением будут считаться.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Согласно гороскопу на неделю с 20 по 26 декабря для Скорпионов, в ближайшее время у тебя будет успешно продвигаться учеба. Те, кто переживает период влюбленности, может столкнуться с некоторым разочарованием. В какой-то момент ты можешь начать замечать, что любимый человек не всегда бывает искренним с тобой. Не торопись принимать решение о вступлении в брак!

Гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря для знака Стрелец прогнозирует много радости от общения с детьми. Своди детей (братьев или сестер, например) на концерт или в цирк. В деловых отношениях воздерживайся от заключения сделок. В любых сомнительных вопросах звезды советуют изучить личность партнера, прежде чем предпринимать важные шаги. Будь осторожна в знакомствах с новыми людьми!

Гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря: Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю для знака Козерог обещает благоприятный период для влюбленных. Твое сердце будет переполнено романтикой, ты начнешь идеализировать своего избранника. Именно на этой неделе могут случиться любовные признания. А у тех, кто уже состоит в браке, эта неделя будет связана с обновлением отношений.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря: Водолей (21 января – 18 февраля)

Гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря для Водолеев подсказывает, что стоит сделать приятный сюрприз своему партнеру. Это станет стимулом к обновлению отношений. Возможно, тебя пригласят на какое-то мероприятие. Возрастет творческий потенциал, а чтобы сохранить его – лучше воздержаться от употребления алкоголя.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю для Рыб прогнозирует, что решения, принятые тобой, могут быть пересмотрены и отменены. Лучше всего оставаться на стороне наблюдателя. Генеральная уборка в квартире подействует на твое самочувствие благоприятно, ты наполнишься силой и вдохновением. На этой неделе нежелательно давать и брать деньги взаймы!

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