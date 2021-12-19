Что подарить подруге на Новый 2022 год? Праздник приближается, и самое время задуматься о презентах для близких!

Кто всегда рядом и готов прийти на помощь в любую минуту? Кто ненавидит твоего бывшего сильнее, чем ты сама? Кто часами ходит с тобой по магазинам в поисках той самой кофточки? Правильно, лучшая подруга! Поэтому она однозначно заслужила самый лучший подарок на Новый год, только вот какой? Мы подготовили для тебя целый список вариантов, среди которых ты точно найдешь идеальный подарок для подружки!

Что подарить подруге на Новый год 2022: украшения

У каждой девушки есть те самые сережки или браслет, на которые она посматривала долгое время. Наверняка, вы просматривали фото и обсуждали, с каким нарядом можно сочетать эту красоту. Если не помнишь — просмотри еще раз вашу переписку. Несколько вариантов так точно найдется.

Что подарить подруге на Новый год 2022: светодиодное кольцо для селфи

Без этого гаджета сейчас совсем никуда. Ведь хороший свет — это залог качественного видео для всех, кто не представляет своей жизни без соцсетей. К тому же, гаджет достаточно компактный, и это еще один его плюс.

Что подарить подруге на Новый год 2022: спортивный инвентарь

Карантин сыграл со многими злую шутку. Минимум движений и вкусняшки под рукой испортили не одну красивую фигуру. Если твоя подружка хочет улучшить свою физическую форму и активно интересуется спортом, то будет рада спортивному инвентарю. Будь то набор фитнес-резинок, гантели или мяч для фитнеса.

Что подарить подруге на Новый год 2022: косметику

Перед Новым годом косметические бренды стараются побаловать покупательниц и создают прекрасные наборы по уходу за собой. Выбор огромен: для волос, тела, по уходу за собой, декоративная косметика… Такой подарок всегда будет в тему.

Что подарить подруге на Новый год 2022: худи

Без этого элемента гардероба сейчас никуда. Во-первых, он в тренде, во-вторых, в нем дико комфортно, в третьих, худи можно сочетать с разными образами. Идеальный вариант!

Что подарить подруге на Новый год 2022: планер и оригинальную канцелярию

Подводить итоги года и планировать жизнь на следующий – традиция для тех, кто желает добиться больших результатов в жизни. А для суперплана нужен суперблокнот! И конечно, красивая канцелярия, которая будет вдохновлять вести записи.

Что подарить подруге на Новый год 2022: сладости

«В любой непонятной ситуации съешь желейного мишку!» Баночка вкусняшек с такой или другой прикольной надписью не только позабавит подружку, но станет прекрасным перекусом во время просмотра фильма. Достаточно распространены сейчас и коробочки с полезными конфетками. Да, такие тоже есть! В них нет ни грамма сахара, а сделаны они из сухофруктов. какао и других полезностей. Выбор огромен!

Что подарить подруге на Новый год 2022: фотосессию

Все девочки любят фотографироваться! Уверены, твоя подруга – не исключение, поэтому сертификат на фотосессию станет отличным подарком. При покупке обрати внимание, что входит в стоимость: оплачена ли фотостудия, макияж и прическа, посмотри работы фотографов и выбери лучше. И очень важно: смотри, чтобы сертификат был с открытой датой, и твоя подруга смогла в любой момент им воспользоваться

Что подарить подруге на Новый год 2022: шкатулку для украшений

Если же твоя подруга любит ювелирные украшения, можно подарить ей изящную шкатулку для украшений. Такой подарок однозначно не останется незамеченным, и красивая коробочка поселиться на самой почетной полочке в комнате!

Что подарить подруге на Новый год 2022: мастер-класс

Один из лучших подарков — возможность развить свои навыки! Что любит твоя подруга: спорт, рисование, писать рассказы, планировать свой бизнес? Ты можешь ей помочь развить свой талант или достичь цели еще быстрее! Для этого даже не нужно будет выходить из дома, ведь многие мастер-классы сейчас проходят онлайн. Получив сертификат на обучение, твоя подружка будет в восторге!

Надеемся, что мы вдохновили тебя на оригинальный подарок! Но не теряй времени, ведь Новый год 2022 уже совсем скоро!

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