Поздравления на День Святого Николая в стихах
День Святого Николая празднуют 19 декабря. Традиционно он начинает цикл рождественско-новогодних праздников в Украине. Накануне дети вспоминают все свои хорошие и плохие поступки, а также пишут Святому письма, чтобы он поощрил их хорошее поведение подарками. Не забудьте поздравить близких с этим светлым праздником. Мы подготовили для вас душевные поздравления с Днем Святого Николая в стихах. Выбирайте!
Пусть день святого Николая
Теплом и счастьем озарит,
Чтоб жили вы, забот не зная,
Пусть Николай благоволит.
Чтоб дни отмечены удачей
И чистой радостью всегда,
Чтобы решались все задачи,
Чтоб не грустили никогда!
Я в день святого Николая
Тебе желаю волшебства,
Живи, о грустном забывая,
И помни лишь добро всегда.
Пусть новой жизни горизонты
Тебе откроются сполна,
Ждут только новые высоты,
И яркой жизни глубина!
Чистым снегом покрывая
Поле, озеро и лес,
В день святого Николая
Чудеса сойдут с небес!
Ворох теплых поздравлений
На душе растопит лед,
Много радостных мгновений
День вам этот принесет!
Пусть щедрым будет Николай Святой
И припасёт чудес для всех.
Пусть волею его повсюду мир царит, покой
И каждому сопутствует успех.
Пусть защитит он от болезней,
Разгонит тучи из проблем,
Здоровье было чтоб железным
И чтоб его хватило всем!
Дарите своим родным хорошее настроение!
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