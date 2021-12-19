День Святого Николая празднуют 19 декабря. Традиционно он начинает цикл рождественско-новогодних праздников в Украине. Накануне дети вспоминают все свои хорошие и плохие поступки, а также пишут Святому письма, чтобы он поощрил их хорошее поведение подарками. Не забудьте поздравить близких с этим светлым праздником. Мы подготовили для вас душевные поздравления с Днем Святого Николая в стихах. Выбирайте!

Пусть день святого Николая

Теплом и счастьем озарит,

Чтоб жили вы, забот не зная,

Пусть Николай благоволит.

Чтоб дни отмечены удачей

И чистой радостью всегда,

Чтобы решались все задачи,

Чтоб не грустили никогда!

Я в день святого Николая

Тебе желаю волшебства,

Живи, о грустном забывая,

И помни лишь добро всегда.

Пусть новой жизни горизонты

Тебе откроются сполна,

Ждут только новые высоты,

И яркой жизни глубина!

Чистым снегом покрывая

Поле, озеро и лес,

В день святого Николая

Чудеса сойдут с небес!

Ворох теплых поздравлений

На душе растопит лед,

Много радостных мгновений

День вам этот принесет!

Пусть щедрым будет Николай Святой

И припасёт чудес для всех.

Пусть волею его повсюду мир царит, покой

И каждому сопутствует успех.

Пусть защитит он от болезней,

Разгонит тучи из проблем,

Здоровье было чтоб железным

И чтоб его хватило всем!

Дарите своим родным хорошее настроение!

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