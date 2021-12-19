День Святого Николая: открытки
День Святого Николая — один из самых любимых праздников среди детей, да и взрослых. Все ждут, что же принесет им покровитель в ночь с 18 на 19 декабря — розгу за плохое поведение или конфетки с подарком за хорошие поступки в течение года. Как бы там ни было, но получить поздравление с праздником Святого Николая заслуживает каждый. Именно поэтому мы подготовили подборку открыток ко Дню Святого Николая. Пусть они поднимут настроение твоим близким и родным в этот замечательный праздник!
Фото: IStock
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