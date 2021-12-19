Что подарить маме на Новый год 2022

Выбирая подарок маме на Новый год, мы чаще всего сталкиваемся с проблемой «у нее все есть!» и в последний момент, отчаявшись, покупаем очередной элемент декора. Чтобы избежать подобных ситуаций, мы подготовили список идеальных подарков для твоей мамы на Новый год 2022, которые ей точно придутся по душе! Уверены, ты найдешь то, что нужно!

Начнем с того, что, несмотря на традиционное родительское «нам ничего не нужно!», маме, на самом деле, точно что-то нужно! Например, какая-то мелкая бытовая техника вроде МУЛЬТИВАРКИ. Конечно, без нее вполне можно прожить, однако эта «умная помощница» способна значительно упростить жизнь!

Прекрасным подарком маме станет также набор красивых БОКАЛОВ. Ты наверняка знаешь, какие понравятся именно твоей: изящные на тонких ножках или массивные фигурные на широкой подставке, цветные или прозрачные. Дополни подарок бутылочкой вкусного вина, чтобы сразу вместе и опробовать бокальчики!

Не меньше пользы твоим родным принесет и новый теплый ПЛЕД. Конечно, у мамы уже есть теплое покрывало, а, может, и не одно! Но сейчас выпускают самые разнообразные пледы из инновационных материалов, уютные, мягкие и очень теплые, которые зимними морозными вечерами согреют твою любимую мамочку, и при этом не будут колоться, «лезть» и скатываться.

Такому подарку будет рада каждая женщина! Это может быть СЕРТИФИКАТ В САЛОН КРАСОТЫ на комплекс услуг, так и на одну какую-то конкретную, например, шоколадное обертывание или вечер в СПА. Все зависит от твоих финансовых возможностей. Очень важно: обрати внимание, чтобы сертификат был с «открытой» датой и мама смогла им воспользоваться в любой удобный для нее день.

Отличным подарком станет и ШКАТУЛКА ДЛЯ ЧАЯ. Изящная расписная коробочка с отсеками для разных сортов будет радовать твоих родных каждый день. Главное, выбирая шкатулку, ориентируйся на общий дизайн кухни, она должна под него подходить!

Если думаешь, что у твоей мамы действительно уже есть все необходимое, подумай о подарке для души! Это могут быть, например, БИЛЕТЫ В ТЕАТР. Только внимательно изучи репертуар в твоем городе и постарайся найти представление, которое точно понравится мамуле, ведь наверняка у нее есть любимое произведение или любимые актеры. На это и ориентируйся!

Если твои финансы позволяют, отправь любимую маму на ОТДЫХ! Наверняка, она давно не была в отпуске, ведь мамы – они такие, часто забывают отдохнуть за чередой домашних дел. Поездка в сказочный Львов на выходные или в Карпаты на недельку поможет ей вдохновиться на новые свершения. Уверены, маме будет приятно в любом случае!

Какой бы подарок ты не выбрал (а), мама будет рада вниманию. Пусть твой презент запомнится ей надолго!

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