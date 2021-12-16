Куда поехать на Новый год 2022 в Украине: варианты празднования

Новый год – праздник семейный. Однако иногда хочется какого-нибудь другого формата празднования, например, уехать в отпуск и почувствовать магию праздника по полной. К счастью, в этом году пандемия не позакрывала границы между странами. Но ведь сколько всего прекрасного можно увидеть в Украине! Далеко ехать не нужно.

Волшебство, огоньки от гирлянд, снег, горы, лес, тепло от камина, вкусная еда – вот то, чего хочется на Новогодние праздники. Новый канал поможет тебе выбрать «то самое» место. Итак, предлагаем пять вариантов куда поехать в Украине на Новый год 2022.

Космические шары в Карпатах

Хочешь соединиться с природой, но при этом жить в комфорте? А как тебе космические шары в Карпатах? Тревел-журналисты, блоггеры и ведущие реалити «У кого больше?», что показывает Новый канал, Макс Узол и Оля Манько в своем тревел-блоге на YouTube пара показали неземное место в украинских Карпатах. И однозначно рекомендуют вам там побывать! Такой глемпинг находится в селе Орявчик, это недалеко от Сколе. Глемп – это такая «нафаршированная» палатка со всеми благами цивилизации. Но здесь, в Карпатах, это похоже на какие-то космические станции. Представьте, белые полупрозрачные дома-шары на горе. Не прекрасно ли это?

– Домик внутри очень уютный. Даже не понимаешь, что живешь в шаре, ведь выглядит все как небольшая обычная комната. Там все сделано из дерева, так что пахнет невероятно. Из огромного окна видны горы и горнолыжный спуск. В комнате – большая кровать с видом на горы, маленькая кровать на втором этаже (выглядит она как детская, но взрослый там тоже спокойно поместится), проектор с экраном для домашнего кинотеатра, кондиционер, душ, туалет, мини-кухня и настоящий камин. Стоимость домика-шара – 2600 грн за ночь и завтрак на два человека, — рассказал Макс.

Ужгород

Считается, что лучший период для поездки в Ужгород – апрель, май, ведь в это время здесь цветут сакуры и магнолии. Однако новогодний отдых в Ужгороде запомнится вам не меньше. В городе полно интересных исторических локаций, можно насладиться закарпатскими колбасками и насладиться европейской архитектурой. К празднику в Ужгороде откроют ярмарку с местной едой, сувенирами и развлечениями для детей. Не забудьте посетить Замковую гору и Ужгородский замок.

Львов

Ну нельзя же обойтись в топе без классики! Кто-то скажет, что Львов на праздники, то уже мейнстрим. Но ведь здесь действительно можно прочувствовать атмосферу Нового года и Рождества. Рождественская ярмарка с огоньками и вкусностями, украшенные католические костелы и храмы, рождественские песенки – это все о Львове. А еще можно прокатиться на катке на площади Рынок, погулять по узким улицам и посетить тематические кафе. Не отказывайте себе в удовольствии – провести Новый год романтично!

Каменец-Подольский

Средневековые улицы Каменца-Подольского – одни из тех мест, о которых мечтают с детства романтики и любители приключений. Если посетить город на новогодние праздники, то окажешься в блестящем и незабываемом мире рыцарских сражений и навсегда полюбишь великолепную эпоху средневековья. В зимнее время территория города радует особой красотой, старинным шармом и великолепными видами главной достопримечательности города – старинной городской крепости, поражающей своим могуществом и силой. Отправляясь на прогулку по средневековому городу, можно узнать множество интересных легенд и историй, открывающих тайну города и крепости. Уникальное архитектурное убранство города и волшебная энергетика сделают встречу Нового года незабываемой.

Славское в Карпатах

Еще один вариант, куда можно отправиться в Карпаты на Новый год, это Славское. Курортный поселок во Львовской области для тех, кто любит активный отдых. Новый год в Славском понравится сноубордистам, лыжникам, ценителям природных и архитектурных памятников. Поблизости расположены: водопад Каменка, пещера «Писаный колодец», историко-культурный заповедник «Тустань».

В Славском туристов ждет новогодняя сказка. Проведение праздника сопровождается соблюдением множества традиций, обычаев. Кроме шумных застолий, посещения бань на дровах, колокола бокалов можно найти массу развлечений: прогулки на упряжках с собаками, как на Аляске, гонки на квадроциклах, снегоходах, покорение трасс разной сложности, катание на коньках.

Если тебе нужно больше вариантов, то смотри материал Нового канала «Куда поехать в Украине на Новый год 2021».

А еще больше информации по теме Нового 2022 года читай здесь!

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