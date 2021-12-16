Католическое Рождество в Украине является официальным праздником на государственном уровне. Именно поэтому уже в четвертый раз за годы независимости жители Украины имеют дополнительный выходной за 25 декабря, который в этом году припадает на 27 декабря.

В этом году католическое Рождество приходится на пятницу, соответственно, украинцы будут отдыхать сразу три дня подряд. Также 24 декабря рабочая день будет сокращенным.

Как празднуют католическое Рождество: традиции

Сцена рождения Иисуса в хлеву и легенды о Волхвах, приносящих дары, уже давно стали частью не только мирового искусства, но и элементов новогоднего декора. Спустя годы все крепко переплелось: и церковные каноны, и суеверия, и предложения рынка товаров. Какие же традиции католического Рождества в 2021?

Рождество нужно отмечать в кругу близких людей или в церкви.

Верующие держат строгий Рождественский пост. К слову, самый строгий день поста — 24 декабря, Сочельник. Перекусывать разрешено только детям.

Семья обязана посетить хоть одну из трех праздничных месс в храме. Первая начинается в полночь и воспевает единство Отца и Сына. Вторая — на рассвете и символизирует начало новой жизни. А третья — днем, посвящена рождению Иисуса.

Дом украшают не только внутри, но и снаружи. Основной атрибут — венок из веточек сосны или ели, который вешают на дверях и кладут в центре праздничного стола. Еще один важный символ — веточка омелы, символизирующая Жизнь. Ее вешают над дверью. И кто под ней встречается, тот обязан поцеловаться.







Верят, что чем роскошнее стол на Рождество, тем богаче и сытнее будет следующий год. Основное блюдо праздничного меню — запеченная индейка или утка. Более религиозные семьи сначала едят специальное блюдо — постный хлеб, который называется оплаток. Перед началом трапезы семья обязательно произносит благодарственную молитву.

У католиков принято обмениваться подарками именно на Рождество, а не на Новый год, как у православных.

Фото — IStock

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