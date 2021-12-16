Католическое Рождество 2021 в Украине: что нельзя делать
Католическое Рождество в Украине уже имеет статус официального праздника. П’ятниця, 25 декабря, — выходной, и у католиков будет достаточно времени, чтобы в кругу семьи подготовиться к одному из самых главных религиозных праздников года — Рождеству!
Рождество — это, собственно, рождение Иисуса Христа. По преданию, Дева Мария и ее муж Иосиф вымолили себе ребенка. И случилось чудо непорочного зачатия. Вскоре яркая Вифлеемская звезда зажглась на небе и своими лучами оповестила, что мир обрел Спасителя человечества. Именно с этого момента началась новая эра летоисчисления — «от рождества Христова».
Что запрещено делать на католическое Рождество?
Чтобы не привлечь к семье несчастья и хвори, католики стараются:
- не работать по дому. Они не выносят мусор, не шьют, не гладят, не вышивают, ничего не чинят по дому.
- не надевают черную или старую одежду. Ведь она может притянуть бедность.
- не ругаются. Ведь этот день нельзя осквернять.
- не убирают еду со стола до наступления Рождества.
- гадание считается страшным грехом. Поэтому оно тоже запрещено.
- не отказывают в милостыне. Ведь Бог проверяет твое сердце на доброту и отзывчивость.
Теперь ты полностью подготовлен (-а) к празднованию Католического Рождества в Украине. И еще есть время придумать, как украсить квартиру и сервировать стол. Пусть твое Рождество будет запоминающимся и по-семейному теплым и радостным.
Фото — IStock
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