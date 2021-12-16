Новый год 2022: 10 идей для эмоциональных подарков
Идеи запоминающихся подарков на Новый год — та еще задача. Что бы такое преподнести на праздник, чтобы и не банально, и запомнилось, и вызвало много восторженных эмоций? Мы поможем тебе подобрать лучший вариант подарка на Новый год 2022!
В поисках самых эмоциональных подарков нужно в первую очередь подумать, какое именно ощущение хочется подарить получателю: адреналин, безудержное веселье, восторг от момента или уютно проведенное время.
Что подарить на Новый год 2022
- Полет на самолете над Киевом — воздушная прогулка над городом и его окрестностями для настоящих смельчаков
- Полет на воздушном шаре под управлением профессионального пилота. Никто не останется равнодушным от этих эмоций
- Картинг — соревнование на мощных мини-автомобилях без кузова с другими гонщиками. Администратор выдаст каждому защитную экипировку. После финиша он определит победителя.
- Мастер-класс по кулинарии! Такому подарку точно будут рады все девочки, ведь на подобных ивентах учат готовить фирменные блюда – стейки, десерты, торты… Выбирай что-то оригинальное и не прогадаешь.
- Запись сингла в профессиональной студии со сведением готового трека. Специалист проведет инструктаж и покажет, как работать с микрофоном. А после этого исполнитель приступит к записи.
- Мастер-класс по скалолазанию для двоих — отличная возможность провести время с пользой для здоровья и запастись новыми яркими впечатлениями.
- Флоат-капсула — оздоровительная процедура, которая позволяет полностью расслабиться, плавая на поверхности воды.
- Подарите билет на какой-нибудь фестиваль. Найти зону по интересам будет совсем несложно, ведь здесь очень просто посетить мастер-классы и семинары от сертифицированных специалистов YouTube, уроки по танцам и съемкам шоу программ, выступления любимых музыкантов. Кроме того, на фестивале традиционно будут сотни блогеров, которым можно задать интересующие вопросы, заглянув на автограф-сессии.
- Мастер-класс фотографии для новичков, где преподаватель обучит базовым принципам работы с камерой, расскажет об экспозиции, понятии качества кадра и режимах съемки.
- Автомобильный квест — детективная командная игра на логику, в которой задействованы разные городские локации. На каждой точке участники будут выполнять различные креативные задания.
Надеемся, что наша подборка поможет вам удивить близкого человека! Экспериментируйте!
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