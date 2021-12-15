Как обращаться с деньгами, чтобы в 2021 году не терять их, а приумножать? Мы уже все узнали и подготовили для тебя финансовый гороскоп на 2021. Там очень много полезных советов! А чтобы не остаться с пустым кошельком в начале зимы года Белой Металлической Быка, читай финансовый гороскоп на декабрь 2021 для всех знаков зодиака

Лунный календарь на декабрь 2021: благоприятные дни для дел

Что ждёт Украину? Гороскоп на 2022 год для нашей страны

Финансовый гороскоп на декабрь 2021: Овен (21 марта – 20 апреля)

Говорят, что деньги — корень всякого зла. То же самое можно сказать о безденежье, которое, к счастью тебе точно не грозит в декабре-месяце. Финансовый гороскоп на декабрь 2021 для Овнов говорит, что твое материальное положение будет стабильным – расходы не будут превышать доходы. Но и дополнительных денежных поступлений ждать не стоит.

Финансовый гороскоп на декабрь 2021: Телец (21 апреля — 21 мая)

Говорят, что богатство — способность полностью испытать жизнь. Что ж, похоже, у тебя скоро появится возможность это проверить! Финансовый гороскоп на декабрь 2021 для Тельцов прогнозирует дополнительные денежные поступления в первый месяц зимы. Благодаря этому ты сможешь устроить себе в январе luxury-отдых, о котором давно мечтала.

Финансовый гороскоп на декабрь 2021: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Или ты будешь управлять своими деньгами, или их отсутствие будет управлять тобой. Но у тебя все еще есть время научиться тонкому искусству денежного управления. Финансовый гороскоп на декабрь 2021 для Близнецов предупреждает: если к концу года не освоишь азы экономии, следующий 2022 год можешь провести с полупустым кошельком.

Финансовый гороскоп на декабрь 2021: Рак (22 июня – 22 июля)

Иногда ваши лучшие инвестиции — те, которые так и не были сделаны. И эта фраза должна стать твоим кредо в первых месяц зимы. Финансовый гороскоп на декабрь 2021 для Раков предупреждает, что необходимо поберечься от необдуманных вложений и растрат. Иначе весь следующий год тебе придется экономить, чтобы закрыть все «дыры» в своем бюджете.

Финансовый гороскоп на декабрь 2021: Лев (23 июля – 22 августа)

Есть люди, у которых жизнь для денег, а есть, у которых деньги для жизни. К какой группе относишься ты – решать только тебе. Но помни, что от этого выбора зависит твой успех. Финансовый гороскоп на декабрь 2021 для Львов прогнозирует тебе настоящее испытание деньгами. Тебя буквально озолотят, и если ты не поддашься искушению – твое материальное состояние будет только расти в 2022 году.

Финансовый гороскоп на декабрь 2021: Дева (23 августа – 23 сентября)

Ты станешь настоящим финансовым везунчиком в декабре! Масштабные покупки, вложения в крупные проекты будут окупаться на 200 процентов. Финансовый гороскоп на декабрь 2021 для Дев говорит: это твое время – наслаждайся заслуженным «служебным романом» с фортуной! Думаешь сделать серьезную инвестицию? Вперед! Хочешь приобрести недвижимость? Сделай это!

Финансовый гороскоп на декабрь 2021: Весы (24 сентября – 23 октября)

Деньги — это лишь средство. Они приведут тебя к любой цели, но не заменят тебя у руля. Это то, что тебе нужно помнить на протяжении месяца. Финансовый гороскоп на декабрь 2021 для Весов не обещает новых материальных поступлений в этом году. Но подчеркивает, что тебе удастся создать основу для их появления в январе 2021.

Финансовый гороскоп на декабрь 2021: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Запомни: только дураки тратят деньги на пустые вещи, мудрые же люди тратят их на своё развитие. Финансовый гороскоп на декабрь 2021 для Скорпионов обещает стабильное материальное положение на протяжении всего месяца. Но есть одно условие: к трате денег ты должна подходит рационально, иначе «покупки на эмоциях» тебя погубят.

Финансовый гороскоп на декабрь 2021: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Многие люди не задумываются о деньгах до тех пор, пока те не заканчиваются. И это их главная ошибка, ведь деньги любят счет и рациональный подход! Финансовый гороскоп на декабрь 2021 для Стрельцов говорит, что тебе необходимо внимательнее относиться к деньгам. Не спускай их на ненужные побрякушки, иначе к концу месяца будет ломать голову, у кого же их одолжить.

Финансовый гороскоп на декабрь 2021: Козерог (22 декабря – 20 января)

Тебе будет нереально везти в финансовом плане. Можешь рассчитывать на солидную прибавку к зарплате или премию. Ты много работала в последнее время – начальник это видел и наконец-то решил вознаградить. Именно это говорит финансовый гороскоп на декабрь 2021 для Козерогов.

Финансовый гороскоп на декабрь 2021: Водолей (21 января – 18 февраля)

Не стоит бояться перемен. Чаще всего они случаются именно в тот момент, когда они необходимы. В декабре-месяце твоя жизнь может круто поменять направление, но не переживай. Финансовый гороскоп на декабрь 2021 для Водолеев говорит, что благодаря этому ты найдешь новые источники прибыли. И весьма солидные!

Финансовый гороскоп на декабрь 2021: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Люди тратят деньги, которые они с трудом заработали, на вещи, которые им не нужны, чтобы впечатлить тех, кто им не нравятся. Не будь в их числе! Финансовый гороскоп на декабрь 2021 для Рыб обещает материальное благополучие тем, кто относится к деньгам бережливо и рационально.

Фото: istock