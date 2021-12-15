Что подарить подростку на Новый год 2022

Что подарить подростку на Новый год – вопрос не из легких. Ведь ребенок уже вырос, а с магией новогодних праздников он или она отказываться пока еще не готов. Чтобы упростить тебе задачу, мы подготовили идеи подарков подростку на Новый год, с которыми невозможно ошибиться. Просто пройдись по списку и найди идеальный презент.

Все парни в детстве мечтали о вертолете на радиоуправлении, правда? А многие мечтают о нем до сих пор! Поэтому для мальчика вертолетик станет прекрасным подарком, ведь запускать его с друзьями или с отцом весело в любом возрасте! А вот девушки в детстве поголовно мечтают стать балеринами, и даже если этим мечтам не суждено сбыться, любовь к танцам никуда не пропадает! Каждой иногда хочется потанцевать дома со своими подружками, устроить дискотеку. Поэтому отличной идеей для подарка девочке станет танцевальный коврик – необычная интерактивная игра, которая позволит совместить зажигательные танцы с физическими нагрузками. И весело, и полезно!

Еще один полезный для здоровья подарок – это яркий шагомер. Или, как его еще называют, фитнес-трекер. Преимущество этой штучки в том, что она записывает количество пройденных шагов и отображает их, одновременно показывая, сколько калорий вы потратили. Кроме того, браслет выглядит очень стильно и современно!

Не менее крутым подарком для подростка будут светящиеся кроссовки. Такая стильная обувочка с мигающей разными цветами подошвой однозначно придется по вкусу каждому, ведь она 100% гарантирует внимание и восхищенные взгляды окружающих! А кто же от такого откажется?

Еще одна мечта мальчиков и девочек – настольный футбол! Да-да, девочки чаще всего тоже любят управлять игрушечными футболистами – это ведь очень весело. А главное, эта игра захватывает надолго, и оторваться от нее просто невозможно, особенно – в компании друзей!

О чем грезят все подростки? Конечно, о новом планшете или смартфоне. Это вообще предел мечтаний! Только если уж вы решились сделать столь ценный подарок, постарайтесь заранее узнать, какая именно модель гаджета нравится адресату, ведь для подростков это крайне важно!

Также хорошим сюрпризом может оказаться атрибутика любимого фильма или мультика: мягкая игрушка, кулон, подушка, носочки и всякая мелочь, которая всегда будет под рукой! Поклонники «Гарри Поттера», например, придут в восторг от волшебной палочки или шарфа одного из факультетов Хогвартса, а для любителей «Голодных игр» подыщите брошь в виде сойки-пересмешницы.

Очень полезным подарком для подростка будет портативная зарядка. Ведь когда телефон в самое неподходящее время разряжается, на помощь приходит это маленькое чудо. Сейчас в продаже их появилось очень много, разных цветов и с разным дизайном, так что выбрать можно любую!

Мало кто знает, что сейчас существует огромное количество интересных и необычных настольных игр. Они все совершенно разные – на любой вкус и цвет, поэтому среди этого огромного разнообразия вы точно найдете то, что нужно! «Джанга», «Монополия», «Манчкин», «УНО» – выбирай любую!

Сейчас очень актуально стало дарить сертификаты на различные мастер-классы и занятия. И это отличная идея: таким образом можно получить море эмоций и впечатлений, и научиться чему-то новому! Например, подростку точно понравится мастер-класс по Kangoo Jumps – драйвовое занятие на необычных прыгунках-джамперах.

Если вы знаете, что подросток, которому вы выбираете подарок, увлекается зимними видами спорта, подарите ему подходящее снаряжение. Например, сноуборд или какой-то аксессуар к нему! Такой подарок однозначно запомнится надолго!

Выбирая подарок для подростка, постарайтесь ориентироваться на его вкусы и увлечения. Можете даже проконсультироваться с его друзьями, наверняка они знают все секреты 🙂 И главное, не покупайте ничего по принципу «я бы такое хотел в его/ее возрасте», ведь вовсе не обязательно, что ваши желания совпадают, правда?

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