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Выходные в декабре 2021: сколько будем отдыхать?

выходные в декабре

Сколько выходных будет в декабре 2021 года в Украине? Ответ на этот вопрос хотят знать все, кто стремится уже распланировать зимнее веселье перед Новым Годом. Именно поэтому мы подготовим для тебя новость-напоминание. Читай и планируй свои выходные в последнем месяце 2021 года.

В декабре 2021 года украинцев ждет 8 обычных выходных, которые выпадают на субботу и воскресенье, а также один бонусный. Дополнительный выходной в декабре 2021 появится через католическое Рождество, которое в Украине имеет статус официального праздника на государственном уровне. А чтобы семьи подготовились к Сочельнику, рабочий день 24 декабря рекомендуют сократить на один час.

31 декабря остается рабочим днем, но также сокращенным. На сколько часов раньше сотрудники уволятся будет зависеть от работодателя.

выходные в декабре 2021

Итак, выходные дни декабря 2021 года:

4 и 5 декабря – суббота и воскресенье,

11 и 12 декабря – суббота и воскресенье,

18 и 19 декабря – суббота и воскресенье. Не забудьте поздравить близких с Днем Святого Николая 19 декабря!

25, 26 и 27 декабря — Католическое Рождество выпадает на субботу, а потому украинцы будут иметь дополнительный выходной в понедельник.

Поздравляем с грядущими праздниками!

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