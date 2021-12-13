Новогодняя елка 2022: Киев скоро увидит главную елку на Софийской площади

Как только в Киеве выпал первый снег, украинцев сразу стало интересовать, когда же на Софийской площади установят новогоднюю елку 2022. Хорошие новости: несмотря на сложные погодные условия для рабочих, им удалось установить главную новогоднюю красавицу Украины.

Посетить главную елку Киева можно будет уже с 16 января – тогда праздничная локация откроется для всех желающих. А вот официально новогоднюю елку Киева 2022 года «зажгут» традиционно 19 декабря, в День святого Николая. Откроет локацию мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Что известно о новогодней елке Киева 2022?

– Тематика елки будет «Белый квадрат». Такой елки еще не было в Киеве. Киевлянин Малевич нарисовал «Черный квадрат», а у нас елка будет белого цвета, но в виде квадрата. Такими же будут новогодние домики на площади, – рассказал директор FolkUkraine Игорь Добруцкий.

Также известно, что в этом году, в отличие от прошлого, елка на Софийской площади будет снова живой. Высота достигнет 31 метра, а украсят ее более 10 тысяч игрушек и 10 км светящихся теплым светом гирлянд. Основание елки будет украшено в виде Шопки — традиционного вертепа, который в Украине издавна было принято возводить к Рождеству. Вокруг елки разместятся развлекательные локации: каток, фотозоны, детские площадки для игр, мастерская и музей новогодних украшений, сцена, где будут проходить выступления и конкурсы, фуд-корты и теплые зоны дляотдыха.

Посетить главную новогоднюю елку Киева 2022 и праздничные локации можно будет с 16 декабря по 16 января. Спешите погрузиться в праздничную атмосферу вместе с родными и друзьями!

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