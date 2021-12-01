Яблочная шарлотка: рецепт приготовления пошагово
Как приготовить яблочную шарлотку, чтобы близкие никогда не забыли его изысканный вкус? Мы знаем! Рецепт приготовления яблочной шарлотки пошагово – в нашем материале
Гости на пороге, а десерт до сих пор не готов? Отличным решением станет яблочная шарлотка, один из самых простых и быстрых рецептов ароматной выпечки. Она не только вкусная, а и в меру калорийная – всего 550 Ккал на порцию. Записывай простой рецепт шарлотки с яблоками и балуй своих родных ароматным пирогом уже сегодня!
Сырники: топ-3 простых и вкусных рецепта
Яблочная шарлотка: ингредиенты
- Сахар — 1 стакан
- Яйцо — 3 шт.
- Мука — 1 стакан
- Яблоко — 4 шт.
- Сливочное масло – 1 ст.л.
Готовим яблочную шарлотку пошагово:
- Смешай яйца с сахаром, хорошенько перетри и добавь муку. Тщательно перемешай получившееся тесто.
- Помой, почисть и порежь на кусочки яблоки. Они должны быть не большими, чтобы хорошо и быстро могли пропечься.
- Форму для выпекания смажь сливочным маслом и выложи на дно порезанные яблоки. Для вкуса можно притрусить их немного корицей!
- Залей яблоки тестом.
- Выпекай шарлотку около 30 минут при температуре 200 С. Как только появится золотистая корочка, можешь доставать пирог!
- Перед подачей покрой шарлотку тонким слоем сахарной пудры. Приятного аппетита!
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