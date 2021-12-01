Лунный календарь на декабрь 2021: благоприятные дни для дел
Лунный календарь благоприятных дней на декабрь 2021 уже на сайте Нового канале! Читай, на когда запланировать важные дела, а когда лучше ничего не делать
Лунный календарь на декабрь 2021: благоприятные дни для дел
Планировать важные дела стоит в соответствии с лунным календарем. Лунный календарь на декабрь 2021 говорит, что в этом месяце благоприятные дни выпадают на 6, 10, 12, 15, 16, 22, 24, 25 числа.
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Лунный календарь на декабрь 2021: неблагоприятные дни для дел
Чтобы первый месяц зимы получился максимально плодотворным и результативным, не стоит планировать важные дела на 3, 7, 13, 19, 27, 30 декабря. Лунный календарь 2021 гласит, что это неблагоприятные дни, и они не принесут тебе успеха.
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Фазы Луны на декабрь 2021
Убывающая Луна – с 1 по 3 и с 20 по 31 декабря 2021
Новолуние – 4 декабря 2021
Растущая Луна – з 5 по 18 декабря 2021
Полнолуние – 19 декабря 2021
Убывающая Луна – с 1 по 3 и с 20 по 31 декабря 2021
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Следуй советам, которые дает лунный календарь на декабрь 2021, и этот месяц принесет тебе только радость!
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