Лунный календарь стрижек на декабрь 2021 года уже на сайте Нового канала! Наконец-то наступила зима, а это значит, что пришло время предновогодних перемен. Хочешь освежить цвет волос или изменить их длину, чтобы войти в новый год обновленной? Тогда тебе не обойтись без нашего лунного календаря стрижек на декабрь 2021 года. Скорее выбирай благоприятный день для всех своих процедур и записывайся к мастеру. Ты же знаешь, что бронировать предновогодний визит нужно уже сейчас!

Лунный календарь на декабрь 2021 года: когда стричь волосы

1, 2, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 24, 25, 26, 30, 31 декабря 2021 года – благоприятные дни для стрижки волос! Лунный календарь стрижек на декабрь 2021 года дает много хороших дней для того, чтобы все успели подготовиться к встрече Нового года с новой прической или просто обновленными кончиками. Стрижка в эти дни придаст тебе уверенности, сил на все дела, которые нужно завершить до конца этого года и вдохновения на новые свершения в следующем.

Лунный календарь на декабрь 2021 года: когда не стоит стричь волосы

3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 декабря 2021 года – неблагоприятные дни для стрижки волос! Согласно лунному календарю стрижек на декабрь 2021 года, в эти дни лучше отложить визит в парикмахерскую. Фактически, дается больше времени подумать, действительно ли тебе нужна эта карешка. А если серьезно, то стрижка в эти дни может окончиться слезами. Тебя, вероятно, неправильно поймет мастер и отрежет много, а сами волосы начнут сечься и не будут нормально укладываться.

Лунный календарь на декабрь 2021 года: когда красить волосы

8, 14, 15, 16, 25, 30, 31 декабря 2021 года – благоприятные дни для покраски! В декабре 2021 года очень мало дат для удачного окрашивания волос, поэтому записывайся в салон уже сейчас! А в декабре места на покраску разлетаются, как горячие пирожки. Каждая девушка хочет войти в новый год с классным цветом волос. Поэтому не медли и записывайся к своему мастеру. Покраска в эти даты обещает быть удачной. Цвет ляжет ровно, будет держаться долго и вымываться равномерно, а волосы останутся в хорошем состоянии.

Лунный календарь на декабрь 2021 года: когда не стоит красить волосы

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 декабря 2021 года – неблагоприятные дни для покраски! Лучше забыть об изменении цвета волос в эти дни. Если ты не успела записаться к мастеру, то о домашней процедуре лучше забыть. Есть риск того, что в эти дни окрашивание волос не доставит радости, а ты останешься с результатом, с которым придется ходить еще несколько недель.

Фото: IStock

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