Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2021 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белого Металлического Быка. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2021, любовный гороскоп на 2021 и общий гороскоп на 2021. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря: Овен (21 марта – 20 апреля)

Декабрь – пора горячего шоколада и волшебства! Произойти может что-угодно, а плохое или хорошее – зависит от твоим мыслей и отношения к жизни. Гороскоп на неделю для Овнов предупреждает: негативные мысли могут испортить тебе всю неделю, а позитивные – привнесут в жизнь волшебство. Все в твоих руках!

Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря: Телец (21 апреля – 21 мая)

Тебя ждет очень успешная неделя! Для знака Телец гороскоп на неделю обещает везение во всех сферах жизни – работа, семья, личная жизнь… Главный секрет успеха – целеустремленность. Двигайся к своей цели, стремись к своей мечте, не отступай!

Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Если не сейчас, то когда? Пришло время смелых поступков! Давно хотела предложить начальству новый проект? Дерзай! Мечтала поехать в кругосветку? Сделай это! В гороскопе на неделю с 29 ноября по 5 декабря для Близнецов есть предупреждение: в тебе кроется огромный потенциал, не спусти его в унитаз из-за мнительности и неуверенности в себе.

Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря: Рак (22 июня – 22 июля)

Если хочешь свернуть горы, начинай с маленьких камушков. Успех не падает с неба, его нужно заслужить. Гороскоп на неделю для Раков обещает продвижение по карьерной лестнице тем, кто не боится проявлять инициативу, брать ответственность за решения своей команды… Не бойся показать себя. У тебя есть все, что нужно, для достижения высот!

Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря: Лев (23 июля – 22 августа)

Лучший способ предсказать свое будущее – создать его. Для знака Лев гороскоп на неделю обещает немало возможностей для личностного развития и профессионально роста. Главное – хвататься за каждый шанс, впитывать новые знания, не бояться просить о помощи более опытных коллег. Поверь, все то, что ты получишь на этой неделе, уже к концу месяца изменит твою жизнь!

Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря: Дева (23 августа – 23 сентября)

Ты можешь сделать больше, чем думаешь! Главное – поверить в себя и свои силы. Не бойся попросить начальство о повышении зарплаты. Не стесняйся высказать свое мнение на общем собрании. В гороскопе на неделю с 29 ноября по 5 декабря для Дев есть важное предупреждение: ты сможешь достичь успеха только в том случае, если не позволишь сомнениям овладеть тобой.

Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря: Весы (24 сентября – 23 октября)

Нет ничего невозможного для человека, у которого есть мечта. Найди ее, пойми, как можно ее достичь и начни действовать. У тебя все получится! В то же время гороскоп на неделю для знака Весы предупреждает: подход «цель оправдывает средств» не принесет тебе ничего хорошего. Будь прежде всего человеком!

Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Не переставай стараться, и ты всего добьешься. Ты достойна самого лучшего, главное – самой поверить в это и не опускать руки после первой же неудачи. Для знака Скорпион гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря обещает невероятный карьерный взлет и гармонию на любовном фронте. Помни: успех приходит к упорным и трудолюбивым!

Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Не бойся открывать душу, впускать новых людей в свое сердце! Угрюмым лицом и печальными мыслями ты можешь спугнуть истинное счастье, а ведь оно уже рядом! Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря для знака Стрельцы обещает судьбоносную встречу на этой неделе. Амур уже выбрал цель, и скоро столкнет вас лбами!

Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря: Козерог (22 декабря – 20 января)

Не дай миру сделать твое сердце черствым. Храни веру в добро и порядочность, не отрекайся от искренности и честности, береги чувство сострадания и сопереживания. Если тебе это удастся, твоя жизнь кардинально измениться. И если верить гороскопу на неделю для Козерогов, изменится в лучшую сторону!

Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря: Водолей (21 января – 18 февраля)

Великие дела нужно совершать, а не бесконечно обдумывать их. Для знака Водолей гороскоп на неделю 29 ноября по 5 декабря обещает успех во всех начинаниях. Давно хотела поменять работу? Вперед! Мечтала открыть собственный бизнес? Сделай это! Боялась признаться давнему другу в любви? Время пришло! Секрет успеха на этой неделе – авантюризм.

Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Счастье – это не цель, а образ жизни. Если тебе больно – улыбайся, вскоре улыбка станет твоей хорошей привычкой. Если столкнулась с проблемой – смейся, и смех станет твоим лекарством. В гороскопе на неделю с 29 ноября по 5 декабря для Рыб есть предупреждение: жизнь твоя, и никто лучше тебя ее не проживет!

Фото: iStock