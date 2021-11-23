Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2021 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белого Металлического Быка. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2021, любовный гороскоп на 2021 и общий гороскоп на 2021. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Финансовый гороскоп на ноябрь 2021: Овнам не стоит разбрасываться деньгами, а Ракам – делать инвестиции

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2021

Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября: Овен (21 марта – 20 апреля)

В гороскопе на неделю для Овнов говорится, что предвидятся мелкие поломки домашнего оборудования, сбои в работе, отсутствие необходимых товаров и прочие неприятности. Все невзгоды следует воспринимать по-философски.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября: Телец (21 апреля – 21 мая)

Всю неделю тебя будет ждать успех! Каждый новый проект, каждая идея и задумка будут заканчиваться удачей. Лови фортуну за хвост! Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября для знака Телец советует: не ленись, не откладывай работу на потом.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Звезды предвещают Близнецам хороший подъем в жизни. Не забывай: чем тяжелее подъем, тем красивее вид. И это правило действует не только в путешествиях, а и в достижении любых целей. Гороскоп на неделю для знака Близнецы предупреждает: не вздумай опускать руки – успех совсем рядом.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября: Рак (22 июня – 22 июля)

Раки, согласно гороскопу на неделю с 22 по 28 ноября, в течение недели могут почувствовать ухудшение в партнерских отношениях. Причем основная причина этих сложностей может исходить от тебя самой. Поэтому старайся быть внимательнее и терпимее к своему партнеру.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября: Лев (23 июля – 22 августа)

Не расстраивайся, если не встретилась твоя любовь. Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября для знака Лев обещает знакомство с человеком, который перевернет твою жизнь – в хорошем смысле. Просто будь готова открыть сердце и душу!

Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября: Дева (23 августа – 23 сентября)

Тебе просто необходимо выговориться! Проблемы и стрессы измотали тебя, и если ничего не предпринять – жди беды. Хватит держать все в себе, твои друзья помогут тебе. Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября для знака Дева буквально кричит: достойные люди рядом с тобой, просто оглянись по сторонам!

Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября: Весы (24 сентября – 23 октября)

Готовься к увеличенным нагрузкам на работе и в быту. На работе начальство может внезапно изменить твои обязанности и тебе придется оперативно перестраиваться, что само по себе непросто. Да и дома дел прибавиться. Если верить гороскопу на неделю с 22 по 28 ноября для знака Весы, тебя ждет неожиданный визит гостей.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Ближайшие семь дней тебе стоит посвятить семье и друзьям. Устрой семейные посиделки, пригласи подруг на шопинг и парочку коктейлей, сделай сюрприз родителям. В гороскопе на неделю с 22 по 28 ноября для знака Скорпион есть важное предупреждение: если не поставить близких на первое место, можешь остаться совсем одна.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Ты наконец-то сможешь порадовать себя приятными покупками и бьюти-процедурами! Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября для Стрельцов говорит, что для этого у тебя будет достаточное денег. Кроме того, звезды советуют сосредоточиться на решении материальных вопросов. Хотела сделать солидные инвестиции? Вперед!

Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября: Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября для знака Козерог прогнозирует события, которые помогут повысить твою самооценку. Возможно, у тебя возникнет желание поменять что-то в своем внешнем облике, кардинально сменить имидж или обновить гардероб. Не отказывай себе в этом удовольствии!

Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября: Водолей (21 января – 18 февраля)

В ближайшее время в твоей жизни могут произойти важные изменения в карьере и в целом в профессиональной деятельности. Возможно, это один из немногих шансов занять ту должность, о которой ты мечтала. Если верить гороскопу на неделю с 22 по 28 ноября для знака Водолей, твой главный секрет успеха – инициативность.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Танцуй! В ближайшее время ты отправишься в крутое путешествие! Будь то рабочая поездка или личная, ты проведешь ее фантастически. Во время подготовки, если верить гороскопу на неделю с 22 по 28 ноября для Рыб, у тебя возникнут два варианта. Выбрать следует тот, который предполагает более дальнее расстояние.

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