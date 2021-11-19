Любовный гороскоп на 2021 по знакам зодиака

Год Белого Металлического Быка обещает быть зажиточным и позитивным. Читали финансовый гороскоп на 2021 год? Можно понемногу выдыхать и строить планы дольше, чем на две недели. Пора разузнать, что готовят нам звезды в личном плане. Читайте любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака прямо сейчас. Спойлер — драмы будут, но не смертельные.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Просили, чтобы в отношениях все стало, наконец, понятно? Получайте! Год подбросит вам ситуации, от которых лопнут розовые очки. Будьте готовы удивляться, восхищаться, расстраиваться, влюбляться и звонить подружкам в слезах. Не забудьте пересмотреть гардероб, ведь свидания станут частью вашей жизни во второй половине года. И помните, что иногда люди желают того, что им совершенно не подходит. И уже после общения осознают, что свой человек — тот, на кого и не подумаешь сразу.

Телец (21 апреля – 20 мая)

2021й год поможет понять Тельцам их истинные желания. Появится время на саморазвитие, самоанализ и эксперименты на любовном фронте. Разбавьте свою личную жизнь новыми красками: попробуйте что-то новое, выйдите из зоны комфорта, но не в ущерб себе. Помните, что часто ваш искренний интерес к партнеру может в корне изменить ситуацию. Добавьте немного особенной атмосферы, азарта и спонтанности. И ваш человек это оценит по достоинству.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Для Близнецов год станет особенным. Представителей этого знака ждет судьбоносная встреча. В вашей жизни появится очень близкий человек: вторая половинка или друг, на которого вы сможете положиться в сложной личной ситуации. Поздравляем заранее 🙂

Не все будет идти гладко в личной жизни, но эти «испытания» даны для того, чтобы отношения в паре развивались. Иногда острые углы стоит не обходить, обсудите все проблемные ситуации. Увидите, после разговора вы станете еще ближе как пара.

Рак (22 июня – 22 июля)

Для чувственных Раков 2021 год будет суперэмоциональным. Любовные качели начнут раскачиваться с новой силой. В этом году произойдет большое событие: шансы вступить в брак или родить ребенка увеличатся, ведь 2021й энергетически — это год семьи.

Представители этого знака Зодиака продолжат вить свое гнездышко и реализовывать личные планы. В общем, заниматься тем, что любят больше всего.

Лев (23 июля – 23 августа)

Целеустремленные Львы выйдут на охоту. Представители этого знака начнут подыскивать себе пару с помощью социальных приложений. Сильные и азартные, они любят флиртовать, знакомиться и… охотиться. 2021 год будет для этого знака активным. Возникнут ли отношения будет зависеть только от решения Львов. Ведь часто им играть намного интереснее, чем что-то строить.

Те, кто захочет семью — сможет реализовать свое желание. Год поспособствует налаживанию крепких семейных отношений. Даже с близкими и родными общение улучшится. Изменения не придут сами по себе. Не забывайте, что иногда нужно вставать с трона и уделять внимание тем, кто вас любит.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Для Дев наступит время Правды. Все хитрости, манипуляции, измены и тайные переписки обнаружатся. Грядет большое разбирательство. Но это только на руку представителям этого знака Зодиака. Наконец, клубок распутается, и вы вздохнете полной грудью. Отношения, которые были обузой, закончатся, а счастливые пары станут еще крепче. Если вы переживете громкое расставание — не расстраивайтесь. Ведь Вселенная приготовила в подарок встречу с человеком, который будет вас ценить и любить. Будьте внимательны!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы начнут генеральную уборку в своей жизни. За дверью окажутся все, кто проявлял неуважение, унижал, кричал, не ценил и не любил. Разговоры на повышенных тонах, упреки и пассивная агрессия уйдут из вашей жизни, чтобы предоставить место уважению к себе, любви и счастью. Не жалейте о своих импульсивных решениях. В этом году интуиция проведет вас по самым сложным тропкам к новой жизни. Счастливого перерождения 🙂

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпионам придется туго. 2021 будет для них годом личностного роста. А это значит, что представителям этого знака Зодиака нужно будет частенько выходить из своей зоны комфорта. Если вы не станете воспринимать все возможности, как преграды, то год Белого Металлического Быка станет трамплином и в карьере, и в любви.

Не забывайте, что наладить отношения невозможно без диалога. Вторая половинка делает замечания не для того, чтобы оскорбить, а чтобы наладить отношения. Возьмите свою эмоциональность под контроль и не игнорируйте желания партнера.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

В этом году жизнь вам не будет казаться размеренной. Встречи, командировки, бытовые заботы… Но в этой суете будет много приятных интересных знакомств. Природный шарм Стрельцов притянет к ним людей, которые искренне ими заинтересуются. Год будет наполнен романтикой, работой и приятными переживаниями.

Но есть одно «но» — слишком эмоциональные представителя этого знака Зодиака могут разрушить отношения своей излишней капризностью и напором. Держите себя в руках, чтобы не разбираться с последствиями своей горячей натуры.

Козерог (22 декабря — 21 января)

Козероги будут купаться в любви и заботе. В этом году им стоит мечтать по-крупному, ведь есть все шансы реализовать самые заветные мечты в личной жизни. Одинокие найдут свою пару, а люди в отношениях определяться, куда им идти дальше и как развиваться вместе.

Семья станет в 2021 опорой и вдохновением. В первой половине года Козероги подставят свое плечо близким людям, а во второй будут активно работать над реализацией личных планов. Не забывайте хоть немного отпускать контроль, ведь импульсивные решения приведут к новым знакомствам и откроют новые грани доверия в паре.

Водолей (21 января — 18 февраля)

В этом году ваша жизнь будет посвящена работе. Но в погоней за карьерным ростом и земными благами вы не забудете о себе. Романтические отношения хоть и отойдут на второй план, но не исчезнут из жизни. Водолеев без пары в 2021 году ждут короткие романы, свидания в разных городах и много новых знакомств. А тех, кто в отношениях, — привычная жизнь в кругу семьи. Чтобы быт не погасил романтическую искру, не забывайте устраивать сюрпризы друг для друга и радовать приятными мелочами своих любимых.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Год Белого Металлического Быка, наконец, позволит Рыбам отдохнуть от забот и заняться собой. Представители этого знака Зодиака обратятся к духовным практикам и начнут улучшать свое качество жизни. А это значит, что ожидается смена ближнего круга общения. Не грустите за тем, что люди уходят от вас. Ведь на их место придут те, кто больше соответствуют вашему теперешнему уровню. Из-за внутренних трансформаций возможны разрывы браков или длительных отношений. Но эти перемены будут только на пользу.

Будьте открыты к новому, и пусть 2021 станет счастливым для всех знаков Зодиака!

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