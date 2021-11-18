Хочешь «заглянуть» в будущее и узнать, каким будет 2021? Астрологи уже определили его основные характеристики и влияние звезд на нашу жизнь. Узнай, к чему готовиться — читай гороскоп на 2021 для всех знаков Зодиака.

Год Белого Металлического Быка в целом будет легче и успешнее предыдущего. Для всех знаков Зодиака прогнозируется финансовый и личностный рост и победы на амурном фронте. Поэтому не спешите злиться на Судьбу, если кажется, что все идет не так. В результате вы будете в выигрыше.

Гороскоп на 2021: Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот год станет годом перемен. В первые шесть месяцев Овны благодаря своему терпению и напористости выполнят свой план, несмотря на все препятствия. Но не стоит перенапрягаться. Все, что вам нужно в жизни, появится легко. Вы будете полностью готовы к изменениям, которые раньше вас пугали. Уделите больше времени себе и близким. Как только внутреннее напряжение исчезнет, ​​вашу голову заполнят гениальные идеи, которые вы начнете реализовывать во второй половине года.

Гороскоп на 2021 год: Телец (21 апреля — 21 мая)

2021 предоставит вам возможность проявить себя в полной мере. Благодаря трудолюбию и креативному подходу к решению различных задач, вы откроете новые грани собственного таланта. Смело экспериментируйте на работе и в личной жизни. Это оценят как коллеги, так и ваши партнеры. Первая половина года будет спокойнее второй. Появится время, чтобы завершить длительные дела и запланировать новые цели. А во второй части года перед вами предстанут пару вызовов, требующие новых знаний. Поэтому не теряйте времени даром — уделите его профессиональном и внутреннему росту, чтобы быть готовым схватить шанс за хвост, как только он появится.

Гороскоп на 2021 год: Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ваша натура требует изменений. Кажется, что 2020й забрал всю энергию и жажду жизни. Хочется улучшить все и сразу. Но не спешите впадать в меланхолию. Ведь предварительные испытания сделали вас морально выносливым (-ой). А это поможет улучшить свою жизнь в Год Белого Металлического Быка.

В первой половине года на личном фронте возможны изменения. Вы встретите достойного партнера, если одиноки. Или перейдете на новый уровень доверия и любви, если в паре. На работе вас ждут новые вызовы. И вы их достойно пройдете и зарекомендуете себя с самой лучшей стороны.

Гороскоп на 2021 год: Рак (22 июня — 22 июля)

Держитесь крепче, ведь 2021 будет суперэмоциональным. Если вам не хватало ярких событий 2020-м, то 2021-й вас одарит в этом плане. Для тех, кто любит посидеть дома, придется выходить из своей зоны комфорта. Ведь жизнь будет бежать в бешеном ритме: возможны переезды, рождения детей и смена работы. Но не переживайте, ведь все это будет приносить вам безумное удовольствие. Вы откроете себя в новой роли или статусе. И будете счастливы в своей обновленной жизни.

Гороскоп на 2021 год: Лев (23 июля — 22 августа)

Львы переосмыслят свою жизнь благодаря событиям 2021 года. У большинства представителей этого знака изменится круг близкого общения и наладятся отношения с родителями. Карантин будет способствовать семейному сближению или активному поиску пары через соцсети.

В карьере сногсшибательных изменений не ожидается. Стабильная работа будет приносить стабильный доход. Те, кто потерял место в компании из-за пандемии и карантина, найдут дело по душе. А те, кто захотел переквалифицироваться, — получат отличные предложения во второй половине года.

Гороскоп на 2021 год: Дева (23 августа — 23 сентября)

Присущее вам благоразумие убережет вас от необдуманных поступков и слишком эмоциональных реакций. А предпринимательская жилка позволит найти еще один источник прибыли. Год для Дев будет спокойным и состоятельным. Вы не будете нуждаться. Наоборот — все усилия будут приносить ожидаемый результат. Наконец, вы сможете осуществить масштабные покупки, о которых мечтали несколько последних лет.

В личной жизни возможны изменения. Ведь все манипуляции, ложь и тайные связи раскроются. Пары, в которых нет общего будущего, распадутся, чтобы дать партнерам возможность найти свою настоящую любовь.

Гороскоп на 2021 год: Весы (24 сентября — 23 октября)

Весы наконец осознают, что именно влечет их вниз. Как только спадут розовые очки, представители этого знака Зодиака начнут бурную активность. Они будут выметать из жизни все устаревшее, демотивирующее и пассивное. 2021й станет для Весов трамплином в новую жизнь. Но смогут ли достичь желаемого зависит от того, пойдут ли они на компромисс с собой. Если начнут отстаивать свои позиции до последнего и работать на результат, то 2022 встретят в новом статусе.

Гороскоп на 2021 год: Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Скорпионам в этом году будет трудновато, ведь год семьи потребует от них выхода из зоны комфорта. Думать только о собственных нуждах уже не получится. Но со временем представители этого знака начнут получать удовольствие от того, что делают счастливыми людей вокруг. Ведь любовь — это не один довольный человек, а двое.

Кроме того, 2021 станет годом самосовершенствования. Судьба создаст ситуации, с которыми с настоящим уровнем знаний будет сложно справиться. Обучение, тематические курсы и менторская помощь ощутимо улучшат карьеру или бизнес.

Гороскоп на 2021 год: Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В этом году в вашей целеустремленности добавится безумная интуиция. Вы будете чувствовать, что делать в сложных ситуациях, видеть людей насквозь и просчитывать план действий на несколько шагов вперед. Единственное — держите эмоции под контролем. Иногда ваши слова будут действовать против вас и ломать планы. Поэтому, как говорят — keep calm and smile.

Безумные нагрузки повлияют на ваше здоровье. Обратите внимание на режим дня, питание, спорт и полноценный сон. Год будет насыщенным и интересным. Держитесь крепче!

Гороскоп на 2021 год: Козерог (22 декабря — 21 января)

Для Козерогов — любителей уюта и романтики, 2021-й год будет одним из лучших. Представители этого знака будут купаться во внимании любимых, смогут проявить себя на работе и, конечно, распланируют время на выполнение плана на год. Ведь все должно быть записано, проконтролировано и сделано вовремя. Конечно, от импульсивных поездок, покупок и решений никуда не деться. Такая натура Козерогов: с одной стороны — суперконтроль, с другой — немного хаоса.

Представители этого знака будут так спешить жить, что успеют очень устать к концу года. И в результате одни решат переехать в теплые края подальше от дедлайнов, другие начнут развиваться в медитации и обратятся к духовным практикам.

Гороскоп на 2021 год: Водолей (21 января — 18 февраля)

Доставайте планер и готовьтесь вычеркивать сделанные задачи. В этом году вы будете много работать, ездить в командировки и налаживать деловые связи. 2021 станет для вас прорывом в карьере, если вы будете быстро реагировать и использовать современные методы для решения кризисных ситуаций. Ваш усердный труд изменит качество вашей жизни. Будете много работать, но в то же время — наслаждаться благами, которые приходят с деньгами.

Гороскоп на 2021 год: Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Поздравляю, Рыбы, наконец, смогут выдохнуть от бытовой и рабочей беготни. Год Белого Металлического Быка будет для вас спокойным и размеренным. Успеете и поработать, и романтики в жизни добавить, и отдохнуть от тяжелого 2020-го. Жизнь будет идти своим ходом и, конечно, добавит сюрпризов. Но ваш внутренний дзен проведет вас без потерь самыми безопасными путями. Посвятите время себе: развивайте таланты, прокрастинуйте или, наоборот, займитесь делом, которое давно откладывали. 2021 будет комфортным для вас и убережет от переживаний. Наслаждайтесь!

Пусть 2021й станет для каждого счастливым. Не забывайте о себе в водовороте срочных дел. Удачи!

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