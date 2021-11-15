Выходные в ноябре 2021: сколько будем отдыхать?

В ноябре украинцы без праздников не останутся: отметим День украинской письменности и языка, Всемирный день молодежи, День работников радио, телевидения и связи и другие.

Однако, к сожалению, они не принесут нам дополнительных выходных.

В ноябре 2021 года мы будем работать 22 дня, а отдыхать – 8 дней, то есть только по субботам и воскресеньям. Поэтому, если хотите спланировать долгий отдых или отпуск, лучше взять его официально.

Календарь праздников на ноябрь 2021

1 ноября — День рождения Европейского Союза, День работника социальной сферы Украины, День вегана.

2 ноября — Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

3 ноября — День инженерных войск, ракетных войск и артиллерии.

4 ноября — День железнодорожника.

5 ноября — Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.

6 ноября — Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, а также День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков во время Второй мировой войны.

7 ноября — День работника социальной сферы.

8 ноября — Всемирный день градостроительства, Международный день КВН.

9 ноября — День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма, а еще День книги рекордов Гиннеса.

10 ноября — Всемирный день молодежи, Всемирный день науки, а также Международный день бухгалтерии.

11 ноября — Всемирный день качества, Всемирный день Юзабилити.

12 ноября — Всемирный день борьбы с пневмонией, День специалиста по безопасности.

13 ноября — Международный день слепых.

14 ноября — Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда, День виноградаря и винодела Украины.

16 ноября — Международный день терпимости, а также День работников радио, телевидения и связи Украины.

17 ноября — Международный день студентов, Всемирный день географических информационных систем, а еще Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких.

18 ноября — День сержанта Вооруженных Сил Украины, Международный день отказа от курения, а еще Международный день философии.

19 ноября — Всемирный день мужчин, День работников гидрометеорологической службы, День стеклодела.

20 ноября — Всемирный день ребенка.

21 ноября — День Достоинства и Свободы Украины, Всемирный день телевидения, Всемирный день приветствий, Всемирный день рыболовства, Всемирный день памяти жертв ДТП, День работников сельского хозяйства Украины, День Десантно-штурмовых войск Украины.

25 ноября — Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

26 ноября — Всемирный день информации, Черная пятница и День без покупок.

27 ноября — День памяти жертв голодомора.

28 ноября — День работника системы финансового мониторинга в Украине, Начало Рождественского поста у православных и Ханука у евреев.

30 ноября — Международный день защиты информации и День домашних животных.

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