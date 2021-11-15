Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2021 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белого Металлического Быка. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2021, любовный гороскоп на 2021 и общий гороскоп на 2021. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Финансовый гороскоп на ноябрь 2021: Овнам не стоит разбрасываться деньгами, а Ракам – делать инвестиции

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2021

Гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября: Овен (21 марта – 20 апреля)

Принимая себя таким, какой есть, ты теряешь надежду стать тем, кем должен быть. Гороскоп на неделю для Овнов предупреждает о муках совести, которые могут серьезно подпортить жизнь, если не найдешь способ принять себя и поверить в свои силы.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября: Телец (21 апреля – 21 мая)

Для знака Телец гороскоп на неделю обещает приятные сюрпризы в личной жизни! Быть может, твой любимый человек приберется в квартире, приготовить твои самые любимые блюда и устроит романтический ужин при свечах. Все для тебя!

Гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Есть преступления хуже, чем сжигать книги. Например, не читать их. В гороскопе на неделю с 15 по 21 ноября есть предупреждение: если не займешься саморазвитием и не начнешь проявлять инициативу на работе, потеряешь крутые возможности!

Гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября: Рак (22 июня – 22 июля)

Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. Гороскоп на неделю для Раков подчеркивает, что терпение – это ключ к успеху! Не торопись, принимай решения обдуманно, не предавай свои принципы ради легкой наживы. Иначе, попадешь впросак!

Гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября: Лев (23 июля – 22 августа)

Нельзя вечно ждать подходящего момента, нужно просто создать его. Для знака Лев гороскоп на неделю прогнозирует стремительный карьерный рост. Главное – не стесняться проявлять свои лидерские качества и инициативность. Начальство оценит!

Гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября: Дева (23 августа – 23 сентября)

Успех – это способность шагать от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма. В гороскопе на неделю с 15 по 21 ноября для Дев говорится, что в ближайшее время твое упорство и терпение будет вознаграждено. Причем очень солидное!

Гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября: Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю для Весов обещает легкость, полное взаимопонимание и гармонию в отношениях. Проявляй больше внимания. Не давай любимой женщине скучать в твое отсутствие. Сделай ей приятный сюрприз, если нужно отлучиться. Например, отправь в спа!

Гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Бороться, мечтать, ходить по земле, встречаться с реальностью – это смысл существования. Для знака Скорпион гороскоп на неделю прогнозирует финансовый взлет для тех, кто не опускает руки и продолжает бороться за свои мечты.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Не бывает безвыходных ситуации. Бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает. В гороскопе на неделю с 15 по 21 ноября для Стрельцов говорится, что тебе придется сделать нелегкий выбор. Подойти к этому со всей ответственностью!

Гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября: Козерог (22 декабря – 20 января)

Ты много работал последнее время, отдавал много сил и энергии. Пора немного сбавить обороты. Гороскоп на неделю для Козерогов обещает, что ты хорошенько отдохнешь, наконец-то сможешь выспаться и получишь солидную премию за предыдущую сверхурочную работу!

Гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября: Водолей (21 января – 18 февраля)

Без дружбы никакое общение между людьми не имеет ценности. Поэтому для знака Водолей гороскоп на неделю прогнозирует невероятные успехи во всех сферах! Ведь рядом с тобой есть люди, которые всегда поддерживают тебя и готовы прийти на помощь в любой момент!

Гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

У каждого человека есть руки, ноги, голова и 168 часов в неделю, чтобы сделать все то, что он по-настоящему желает. В гороскопе на неделю с 15 по 21 ноября для Рыб есть важный прогноз: успех рядом, еще пару шагов – и ты у цели. Дерзай!

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