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Лунный календарь на ноябрь 2021: благоприятные дни для дел

Лунный календарь на ноябрь 2021

Лунный календарь благоприятных дней на ноябрь 2021 уже на сайте Нового канале! Читай, на когда запланировать важные дела, а когда лучше ничего не делать

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Лунный календарь на ноябрь 2021: благоприятные дни для дел

Планировать важные дела стоит в соответствии с лунным календарем. Лунный календарь на ноябрь 2021 говорит, что в этом месяце благоприятные дни выпадают на 2, 9, 19 и 27 числа.

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Лунный календарь на ноябрь 2021

Лунный календарь на ноябрь 2021: неблагоприятные дни для дел

Чтобы третий месяц осени получился максимально плодотворным и результативным, не стоит планировать важные дела на 7, 18, 30 ноября. Лунный календарь 2021 гласит, что это неблагоприятные дни, и они не принесут тебе успеха.

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Лунный календарь на ноябрь 2021

Фазы Луны на ноябрь 2021

Убывающая Луна – с 1 по 4 ноября 2021

Новолуние – 5 ноября 2021

Растущая Луна – с 6 по 18 ноября 2021

Полнолуние – 19 ноября 2021

Убывающая Луна – с 20 по 30 ноября 2021

Следуй советам, которые дает лунный календарь на ноябрь 2021, и этот месяц принесет тебе только радость!

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