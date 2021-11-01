Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2021 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белого Металлического Быка. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2021, любовный гороскоп на 2021 и общий гороскоп на 2021. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Финансовый гороскоп на ноябрь 2021: Овнам не стоит разбрасываться деньгами, а Ракам – делать инвестиции

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2021

Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября: Овен (21 марта – 20 апреля)

Дом, в котором нет книги, подобен телу, лишенному души. В гороскопе на неделю с 1 по 7 ноября для Овнов есть важное предупреждение: займись саморазвитием, попробуй себя в новом направлении. В противном случае ты можешь сдать позиции, дав приличную фору конкурентам.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября: Телец (21 апреля – 21 мая)

Богатым человека делает его сердце. Гороскоп на неделю для Тельцов обещает невероятный успех во всех начинаниях тем, кто относится к окружающим искренне, честно и справедливо. В ближайшее время твой главный помощник – умение коммуницировать с людьми.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября: Близнецы (22 мая – 21 июня)

На самом деле жизнь проста, но мы настойчиво ее усложняем. Для знака Близнецы гороскоп на неделю прогнозирует приятные сюрпризы в личной жизни, которые, к сожалению, могут негативно сказаться на эффективности твоей работы. Тебе необходимо найти баланс.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября: Рак (22 июня – 22 июля)

Красота во всем, но не всем дано это видеть. Гороскоп на неделю для Раков обещает переворот сознания, изменение жизненных ориентиров и взглядов на жизнь. Ты посмотришь на все по-другому, и это принесет гармонию. Но будь готова: этот процесс может оказаться довольно болезненным.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября: Лев (23 июля – 22 августа)

Если ты можешь что-то представить, ты можешь этого достичь! В гороскопе на неделю с 1 по 7 ноября для Львов есть важное предупреждение: тебя ждет грандиозные успехи на работе и приятности в личной жизни. Ух, ближайшие семь дней тебе будут завидовать все!

Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября: Дева (23 августа – 23 сентября)

Для знака Дева гороскоп на неделю прогнозирует продвижение по карьерной лестнице и внушительную прибавку к зарплате. Еще больший успех ждет тех, кто занимается важным делом – например, решением социальных проблем. И помни: единственный способ сделать выдающуюся работу — искренне любить то, что делаешь.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября: Весы (24 сентября – 23 октября)

В чем разница между «Нравится» и «Люблю»? Когда тебе нравится цветок, ты его срываешь. Но если ты любишь цветок, ты ежедневно его поливаешь. Гороскоп на неделю для знака Весы говорит, что тебя ждет небывалое везение, во всех начинаниях, если твою вторая половинка будет не переставая улыбаться. Сделай ей сюрприз!

Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Счастье – это когда душа перестает просить то, чего у нее нет, и начинает радоваться тому, что есть. В гороскопе на неделю с 1 по 7 ноября для Скорпионов есть важное предупреждение: если не начнешь благодарить Вселенную за то, что она тебе дает, она может отвернуться от тебя.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Человек ценен, если его слова совпадают с его действиями. Для знака Стрелец гороскоп на неделю прогнозирует продвижение по карьерной лестнице. Но будет оно шатким, и зависящим только от тебя. Если проявишь внутренний стержень и будешь выполнять обещанное – успеху быть.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября: Козерог (22 декабря – 20 января)

Если тебе предложили место на космическом корабле, не спрашивай, какое место! Запрыгивай внутрь! Гороскоп на неделю для Козерогов обещает нереальный успех во всех начинаниях всем, кто проявит решительность, смелость, авантюризм. Ты способна на все, главное – поверить!

Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября: Водолей (21 января – 18 февраля)

Ты храбрее, чем подозреваешь. Сильнее, чем кажешься. Умнее, чем ты думаешь. В гороскопе на неделю с 1 по 7 ноября для Водолеев есть важное предупреждение: не занимайся самобичеванием, верь в себя, в свои силы и в то, что ты делаешь. У тебя все получится, не смей сомневаться!

Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Самая большая ошибка, которую мы можем сделать в своей жизни, — постоянный страх ошибиться. Для знака Рыбы гороскоп на неделю прогнозирует приятные приключения в амурных делах и успешную реализацию твоих рабочих проектов. Главный секрет успеха на этой неделе – отбросить страх, сомнения и неуверенность в себе!

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