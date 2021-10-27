2021-й – рік Білого Сталевого Бика. Як стверджують астрологи, ця тварина повинна принести багато позитивного для всіх знаків зодіаку після непростого року. Читай наш китайський гороскоп на 2021-й за роком народження і дізнайся, яким буде для тебе новий рік та що принесе його сильний господар.

Східний гороскоп на 2021 для тих, хто народився в рік Бика (1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Вітаємо усіх, хто народився в рік Бика, адже 2021-й – це ваш рік! Фактично, ви можете вважати і себе господарями на найближчі дванадцять місяців. Удача на вашій стороні, а тому з нового року починайте реалізовувати найсміливіші плани. А для цього перегляньте все, що робиться у вашому житті та наважтеся на корективи. Великий Бик захистить вас від негараздів, але планування та аналіз ніхто не відміняв. Тварина 2021 року – дуже темпераментна, тому її не варто сердити. Ви ж не хочете потрапити Бику на роги.

Східний гороскоп на 2021 для тих, хто народився в рік Тигра (1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Для Тигрів 2021 рік повинен стати справжнім відпочинком перед важкою роботою, яка чекає на них наступного року. Хороший настрій та позитивні думки – запорука вашого ментального здоров’я. А тому ви маєте знаходити час для себе, своїх рідних та близьких. Згадайте про хобі, які давно відкладали. Бик та Тигр зазвичай не контактують у природі, але це не заважає вам подружитися з господарем цього року. Можливо, саме близькість з тими, хто народився у рік Бика, принесе вам удачу. Як у Тигрів є смуги, так і у новому році на них чекає смугаста доріжка. Добре, що вони не діляться на чорні та білі, а більш яскраві. Таким буде і рік для Тигрів!

Східний гороскоп на 2021 для тих, хто народився в рік Кролика (Кота) (1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Для всіх Кроликів (Котів) 2021 рік стане випробуванням, адже їм, таким маленьким, потрібно буде не загубитися серед велетнів. Тому вам варто гучно про себе заявити на роботі та в особистому житті. Не бійтеся висловлювати свою думку, навіть якщо ваш начальник народився і рік Бика. Потрібно мати сильну позицію та сміливо її просувати. У любовних справах на Кроликів (Котів) чекає затишшя. Але не сприймайте це, як щось погане. Навпаки, приділіть більше часу саморозвитку – вивчіть нову мову чи опануйте потрібний скіл.

Східний гороскоп на 2021 для тих, хто народився в рік Дракона (1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Політати в минулому році вдалося мало кому, навіть Драконам. І поки ситуація з перельотами напружена, радимо дослідити власну країну. У нас стільки прекрасних місцин для відпочинку та туризму. Можливо, рік Бика подарує Драконам інші крила – крила кохання! Астрологи радять відкритися новим знайомствам, а також уважно приглянутися до постійного оточення. Раптом ви комусь дуже подобаєтеся, але він чи вона просто не наважуються відкрити свої почуття. Вперед, за коханням!

Східний гороскоп на 2021 для тих, хто народився в рік Змії (1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Бики можуть побоюватися Змій, тому у 2021 році вам потрібно налагодити стосунки з господарем року! Використайте свій гострий язик собі на благо, домовившись про важливу співпрацю або попросивши вибачення за ті моменти, в яких були неправі. Бику важливо бачити вашу чесність та відданість, щоб він зміг принести вам у новому році те, на що ви заслуговуєте. Припиніть нити та вимагати щось у Всесвіту, встаньте та зробіть це самостійно! Тільки тоді ви відчуєте істинний кайф.

Східний гороскоп на 2021 для тих, хто народився в рік Коня (1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 року)

Для тих, хто народився у рік Коня, у 2021-му особливо гостро стоятиме фінансове питання. Але турбуватися не варто, якщо ви працюєте наполегливо та з усією віддачею. Бик – тварина не скупа, а тому поділиться з вами своїми скарбами. Головне – потім правильно ними розпоряджатися, показавши приклад іншим знакам зодіаку. На вас чекає стабільність як вдома, так і на роботі. Входьте у цей рік так, як хочете його провести – сповнені сил та енергії, на позитиві, з близькими поруч. Забудьте про чвари та непорозуміння, бо ж ви на Коні!

Східний гороскоп на 2021 для тих, хто народився в рік Кози (Вівці) (1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 2015)

Цього року на людей, які народилися в рік Кози (Вівці), чекають грандіозні зміни. Можливо, саме час задуматися про переїзд в іншу країну. Або хоча б отримати ту візу у США, про яку так давно мрієте. Астрологи вважають, що вам пора серйозно замислитись про те, що ви робите зі своїм життям. Якщо вас все влаштовує, ставте нові цілі та досягайте їх. А якщо щось не так, терміново розроблюйте новий план дій. В особистому житті в Кози (Вівці), які мають пару, особливих змін не передбачається, а от одинакам варто придивитися до людей, які поруч. Може, ви першими проявите ініціативу?

Східний гороскоп на 2021 для тих, хто народився в рік Мавпи (1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Активні Мавпенятка, маємо для вас хороші новини! Бо рік Бика стане для вас не просто вдалим, а ледь не найкращим за останні кілька! Відкиньте усі емоції та приймайте зважені рішення, тоді успіх гарантований. Також на вас чекає грошова винагорода, скоріше за все, це станеться влітку, тому запасіться терпінням. Астрологи обіцяють вам поповнення в родині, і навіть якщо ви поки що не плануєте обзаводитися дітьми, вони точно з’являться у ваших близьких родичів. В особистому житті – повний аншлаг. Будуть і побачення, і поцілунки під місяцем, і навіть (можливо!) весілля. Якою стане ваша лавсторі, вирішувати тільки вам!

Східний гороскоп на 2021 для тих, хто народився в рік Півня (1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Півень – ранній птах, а тому і все хороше в новому році теж почне з’являтися досить рано. Щойно ви вийдете з режиму новорічно-різдвяних свят, на вас посипеться улюблена робота та нові челенджі. Для кар’єристів це буде мрія, а не рік. Адже з’явиться можливість реалізуватися на повну. Але не варто забувати і про родину. Близькі зарядять силою, енергією та позитивом, яку так цінує Білий Сталевий Бик!

Східний гороскоп на 2021 для тих, хто народився в рік Собаки (1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2004, 2018)

Собакам у 2021 році потрібно перестати на всіх гарчати. Можливо, варто піти до психолога, щоб розібратися зі старими травмами та проблемами. Бо ж рік Бика потребуватиме багато сил у роботі та особистих справах. Поставте собі чіткі рамки: скільки часу ви готові приділити кар’єрі, а скільки хочете залишити на себе і свою сім’ю. У 2021 році вам потрібно берегти нерви! Повірте, особисте життя теж виграє від цього.

Східний гороскоп на 2021 для тих, хто народився в рік Свині (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Ви маєте бути єдиною Свинкою цього року! Це ми так натякаємо, щоб ви слідкували за тим, чи ніхто не збирається підкласти вам свиню. Через 2020 рік люди на стресі, а тому часом не завжди розуміють наслідки своїх дій. Будьте уважними у роботі та вдома, щоб не трапилося ніяких казусів! Загалом рік Бика 2021 принесе вам полегшення, адже ви просто зобов’язані почати те, що давно відкладали. Справа не в грошах, а в тому, щоб отримувати задоволення від того що робиш!

Східний гороскоп на 2021 для тих, хто народився в рік Щура (1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Рік Щура минув, але це не означає, що наступний для вас буде невдалим. Адже кожен господар року за китайським календарем з вдячністю ставиться до роботи, яку провів його попередник. З Биком ви не друзі, але точно колеги, тому розраховуйте на його хороший настрій та подяку. У 2021 році Щурам варто приділити більше часу релаксу та відпочинку, досить безперервно добиватися усіх цілей. Це забирає занадто багато життєвої енергії, її важливо відновлювати. Спробуйте зосередитися на особистому житті. Зачасту у важкому робочому графіку ми забуваємо про другу половинку чи дітей. Вони сумують за вами та прагнуть вашої участі в їхньому житті.

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