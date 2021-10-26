Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2021 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белого Металлического Быка. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2021, любовный гороскоп на 2021 и общий гороскоп на 2021. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 25 по 31 октября для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Финансовый гороскоп на октябрь 2021: Овнам – золотые горы, Ракам – риск остаться ни с чем

Что ждёт Украину? Гороскоп на 2022 год для нашей страны

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2021

Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября: Овен (21 марта – 20 апреля)

Не все потеряно, и жизнь не окончена, пока у тебя есть хорошая история и друг, которому ее можно рассказать. Гороскоп на неделю для Овнов обещает знакомство с человеком, который перевернет твою жизнь – в хорошем смысле. Просто будь готов открыться!

Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября: Телец (21 апреля – 21 мая)

Двигайся не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. Для знака Телец гороскоп на неделю прогнозирует высокую результативность, но при одном условии. Ты должна не просто работать «на автомате», а любить то, что ты делаешь!

Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Не бывает безвыходных ситуации. Бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает. Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября для Близнецов предупреждает: ни в коем случае не опускай руки. Выход всегда есть, главное – заметить его, а не выламывать закрытые двери!

Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября: Рак (22 июня – 22 июля)

Если мы решаем измениться ради тех, кто нам дорог, результат может удивить даже нас самих. Гороскоп на неделю для Раков обещает сближение с тем, кто казался навсегда потерянным. Все зависит от тебя. Сделай первый шаг, усмири гордыню – и будет тебе счастье!

Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября: Лев (23 июля – 22 августа)

Для знака Лев гороскоп на неделю прогнозирует невиданный успех! Учитесь, пока другие спят, работайте, пока другие отдыхают, будьте готовы, пока другие расслабляются, и мечтайте, пока другие плачутся. Все будет, ты этого достойна!

Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября: Дева (23 августа – 23 сентября)

Успех – это способность шагать от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма. Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября для Дев предупреждает: если сложно, тяжело и хочется рыдать от безысходности, не останавливайся – ты в шаге от цели! Все получится!

Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября: Весы (24 сентября – 23 октября)

Только несчастные верят во власть судьбы. Счастливые мира сего приписывают самим себе все успехи, которых они достигают. Гороскоп на неделю для Весов обещает невиданный карьерный взлет! Но смотри не потеряй все из-за чрезмерной гордыни.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Совершенствоваться – значит меняться, быть совершенным – значит меняться часто. Для знака Скорпион гороскоп на неделю прогнозирует большую любовь и карьерные успехи. Это круто! Но придется приложить сверхусилия, чтобы удержать жизненный баланс.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Время от времени полезно остановиться и ничего не делать. Это дает возможность подумать, заряжает наши тела и разум новой энергией. Для знака Стрелец гороскоп на неделю прогнозирует полную перезагрузку и релакс. Готовься отдохнуть от работы!

Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября: Козерог (22 декабря – 20 января)

Ты получаешь от жизни только то, что решаешься попросить. Гороскоп на неделю для Козерогов обещает стремительное продвижение по карьерной лестнице и удачу в амурных делах. Главное – верить в себя, свои силы. Ты достойна лучшего, не бойся повышать планку!

Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября: Водолей (21 января – 18 февраля)

Планы – ничто, планирование – все. Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября для Водолеев предупреждает: если не приведешь мысли в порядок и не структурируешь свои рабочие/жизненные задачи, можешь остаться у разбитого корыта. Все в твоих руках!

Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Единственный способ сделать выдающуюся работу – искренне любить то, что делаешь. Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября для Рыб предупреждает: если тебе не нравится то, что ты делаешь, лучше сменить направление. Только так ты сможешь реализоваться!

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