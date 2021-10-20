Когда переводят часы на зимнее время в 2021 году в Украине? Для чего это делается и в какую сторону крутить стрелки? Ответы на эти вопросы, а также лайфхаки, которые помогут легче перенести переход на зимнее время 2021, — в материале Нового канала

Когда ретроградный Меркурий 2021: даты и предостережения

Когда переход на зимнее время 2021 и куда крутить стрелки?

В ночь с 30 на 31 октября 2021, с субботы на воскресенье, необходимо перевести стрелки часов на зимнее время. Куда крутить? Назад! Конечно же, крутить тебе придется только те часы, которые переводятся вручную. Смартфоны, ноутбуки, компьютеры и фитнес-браслеты должны перевести время автоматически, без твоего участия. Но проснувшись в воскресенье, все-таки лучше сверить время на своих гаджетах со временем по радио или телевидению, например. Еще можно загуглить официальное время в Украине.

Лунный календарь на октябрь 2021: благоприятные дни для дел

Переход на зимнее время: зачем переводят часы?

Перевод часов на зимнее время — это ежегодное событие, которое было внедрено в жизнь в Великобритании. Это случилось в 1908 году. Причина перехода на зимнее время — экономное распределение электроэнергии в течение суток. В Украине впервые перевели стрелки часов на зимнее время и на летнее тоже в 1981 году. Всего около 110 стран в мире используют переход на зимнее время и на летнее. В 2011 году в Украине пытались отменить ежегодный переход страны на зимнее и летнее время, но в итоге от этой инициативы отказались.

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2021

Как переход на зимнее время влияет на организм?

Считается, что переход на зимнее время человеческий организм переносит гораздо легче, чем на летнее. Ведь нам выпадает шанс спать на целый час больше, что точно повлияет на настроение серой туманной осенью. Но все же стоит отметить, что биологические часы у всех людей работают по-разному. Поэтому нужно обратить внимание на то, как ты себя будешь чувствовать после перевода часов на зимнее время 2021 в Украине. Старайся за пару дней до перевода часов соблюдать режим сна, пить больше воды, не злоупотреблять жирной, острой и соленой пищей, а также умеренно заниматься физическими нагрузками.

Финансовый гороскоп на октябрь 2021: Овнам – золотые горы, Ракам – риск остаться ни с чем

Пусть твой переход на зимнее время 2021 тебя порадует и пойдет на пользу твоему организму и настроению!

Фото: iStock