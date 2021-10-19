Книги для саморазвития: топ-5 бестселлеров

Все мы сейчас куда-то бежим, пытаемся успеть все на свете. Смотрим на красивые картинки в соцсетях, как кто-то запускает новый курс-интенсив типа «Как стать лучшей версией себя» или «Зарабатывать миллионы — легко». Какой-то наш знакомил уже купил себе третью машину или вторую квартиру, а ты тоже много работаешь, зарабатываешь, но как-то горами бриллиантов не осыпан. И от этого настроение ухудшается, создается впечатление, что ты не успеваешь… Так, давай остановимся с тобой на минуту! У каждого своя жизнь, свой темп, свои методы. Не всегда картинка такая же, как и реальность. А как стать лучшей версией себя? Можно начать с интересных книг, поверь, информации над которой стоит подумать там множество. Мы собрали для тебя топ-5 книг бестселлеров, которые помогут немного лучше понять себя, других и получить новые полезные знания.

«Искусство покоя», Пико Айер

Начнем с тобой с самого главного, что есть у каждого из нас — с самих себя. Пока ты не найдешь покой внутри, пока не научишься быть счастливой наедине с собой, весь остальной мир вряд ли принесет тебе счастье. Когда у тебя плохие времена, как часто ты думала: «Вот если бы сейчас были лишние деньги, я бы как рванула куда-то на Бали, а затем в Индию, а затем в Италию, а затем на острова! Там бы я точно разобралась бы с собой». Но от себя не убежишь. Автор этой книги, известный тревел-журналист и писатель, объездил весь мир и понял, что с него хватит путешествий «по горизонтали»: теперь он приглашает нас в самое главное путешествие в жизни — путешествие в глубины нашего собственного «я». (Легко ему говорить, он уже все видел, скажешь ты. Но давай попробуем.) Нашими гидами на этом маршруте станут знаменитый бард Леонард Коэн, духовный лидер буддистов Далай-лама XIV, американская поэтесса Эмили Дикинсон и другие великие путешественники. Незаменимая книга для тех, кто хочет отправиться далеко-далеко … не двинувшись с места и не потратив ни копейки.

«Магия утра», Хэл Елрод

А ты любишь поспать подольше или встать пораньше и сделать все дела? Вот наша редакция по этому принципу делится примерно пополам. Но биоритмы человека способны меняться, поэтому если два года назад ты мог спать до 12 дня, то сегодня ты мог резко начать просыпаться в 8. Однако, если просыпаться рано ты не любишь, то можешь спросить, а какой в ​​этом смысл? Зачем так рано вставать с кровати? Некоторые книги меняют наше отношение к жизни. И только редкие из них меняют наш образ жизни и поведение. Книга Хэла Элрод делает и то, и другое — и быстрее, чем ты можешь себе представить. Из нее ты узнаешь, как первый час после пробуждения определяет успех всего дня и помогает раскрыть свой потенциал. «Эта книга для всех, кто хочет изменить жизнь, начав с малого — с первого утреннего часа», — так ее описывают в книжных магазинах. Никто не говорит, что после нее ты начнешь вставать рано каждый день, но давай попробуем полюбить утро?

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«Сила интровертов», Сьюзен Кейн

Какого человека общество 21 века (и не только) считает идеальным? Веселого, упорного, энергичного, коммуникабельного и легкого на подъем — конечно. Этот образ поддерживался и поддерживается десятилетиями и веками. Но что делать, если от природы ты лишена этих черт, однако полна энтузиазма и амбиций? Эта книга будет особенно интересной именно для тебя такой. В книге «Сила интровертов» Сьюзен Кейн рассказывает, как можно использовать сильные стороны интровертов, и вдохновит многочисленными историями и исследованиями, где именно интроверсия стала ключом к успеху. И самое главное — быть интровертом — нормально.

«Переключайся. Стань тем, кем хочешь быть », Маршалл Голдсмит

Банальный вопрос, но представляла ли ты когд-то себя идеальную? А что сделала для того, чтобы такой стать? Знакомое ощущение, когда берешься за важную работу, учебу, но постоянно что-то отвлекает? Особенно, это может касаться тех, кто работает на фрилансе или удаленно. «Возможно, вы хотели посвятить время родным или прочитать профессиональную книгу, но уже полтора часа играете в игры на смартфоне. Давно мечтали похудеть, но не можете устоять перед запахом пирожных », — говорит автор книги. Среда постоянно отвлекает нас от цели так называемыми триггерами: ароматами, гаджетами и прочими мелочами. Как переключиться с соблазнов на желаемое действие, а затем превратить это в привычку, расскажет автор книги Маршалл Голдсмит.

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«Пять языков любви», Гэри Чепмен

Перейдем теперь к любви? Ничто так не способствует росту чувства собственного достоинства и гармонии, как умение любить и быть любимым. Даже если ты разведена или вообще никогда не вступала в брак, твоя потребность в любви никуда не исчезает. Эта книга поможет тебе научиться принимать и отдавать любовь. В первых двух главах говорится о том, что же представляют собой безбрачные люди и почему любовь так важна для построения успешных взаимоотношений. С 3-го по 7-й раздел ты познакомишься с пятью языками любви. В 8-й главе ты научишься определять свою основной язык любви и распознавать ее в других. Действительно, с этими знаниями твое понимание отношений, другого человека и себя изменится. Уже читала эту книгу? Она, как энциклопедия в мире любви — к ней можно возвращаться снова и снова.

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