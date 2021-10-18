Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2021 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белого Металлического Быка. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2021, любовный гороскоп на 2021 и общий гороскоп на 2021. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 18 по 24 октября для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

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Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2021

Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября: Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября для знака Овен говорит: закон достойных – творить добро и не ссориться. На этой неделе тебе пригодится железная выдержка и стальные нервы. Тебя попытаются вывести из душевного равновесия. Не ведись, сохраняй спокойствие и принимай решения на «трезвую» голову. И придет успех!

Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября: Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября для знака Телец говорит: учись выбирать свои мысли, как выбираешь в шкафу одежду каждый день. В ближайшее время твоя эффективность и успешность будут напрямую зависеть от этого навыка. Впусти свет в свои мысли, и они осветят всю твою жизнь.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Запомни! Этот день обмену и возврату не подлежит! Повторяй себе это каждый день, как мантру. Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября для знака Близнецы говорит: не переставай бороться, ведь удача любит решительных и упертых. Как говорит ведущая «Ревизора» Юлия Панкова: «Если тебе трижды сказали «Нет!», на четвертый обязательно скажут «Да!».

Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября: Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября для знака Рак говорит: не бывает неудач – только опыт и твои реакции. Поверь, это не пустые слова. Неудача – не конец света, а шанс пересмотреть свои ошибки, определить слабые стороны, усовершенствовать их, и с новыми силами ворваться в борьбу. Успех уже рядом!

Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября: Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября для знака Лев говорит: вдохновение приходит от ежедневной работы. Отгородись от чужих проблем, полностью погрузись в работу над своими проектами и решение собственных задач (даже самых мелких). Руководство обязательно оценит твое рвение к работе!

Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября: Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября для знака Дева говорит: успех приходит только к тем, кто смеет пытаться. Хочешь запустить проект, который кажется твоим друзьям и коллегам полным безумием? Дерзай! Хватит откладывать на потом. Все критики и недоброжелатели будут кусать локти от зависти уже к концу недели.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября: Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября для знака Весы говорит: ради успеха придется попотеть! Приходи на работу пораньше, а если не успеваешь выполнить план – задерживайся, но не откладывай на потом. Эта неделя станет решающей. Руководство оценит твое рвение к работе и щедро наградит!

Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября для знака Скорпион говорит: то, что кажется суровым испытанием, может обернуться удачей. Тебя ждет ряд ситуаций, в которых придется отстаивать свои идеи, доказывать правоту. Иди до конца, даже если оппонент в споре – начальник. Он оценит твой стержень и начнет еще больше уважать.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября для знака Стрелец говорит: успех – это сумма маленьких усилий, повторяемых день за днем. Нужно остаться на работе допоздна? Внести маленькую правочку в три часа ночи? Сделай это! В конце недели ты поймешь, что все было не зря. На этой неделе высокая трудоспособность принесет успех!

Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября: Козерог (22 декабря – 20 января)

На этой неделе тебя ждет много дел из разряда «не откладывай на завтра». Но не переживай! К концу недели проблемы уйдут на второй план. Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября для знака Козерог говорит: обязательно проведи время с друзьями.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября: Водолей (21 января – 18 февраля)

Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября для знака Водолей говорит: тебя ждут позитивные события – и в работе, и в амурных делах. Мечтаешь о романе с симпатичным коллегой? Быть может, и ты ему нравишься. Сделай первый шаг! Давно хотела повышения зарплаты? Смело стучи в кабинет начальника!

Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября для знака Рыбы говорит: семья всегда должна быть на первом месте. На этой неделе ты столкнешься с ситуациями, в которых сложно сдержать эмоции и не наговорить лишнего. Как только почувствуешь, что между тобой и близкими назревает конфликт, отступи. Правота не принесет радости, а отношения испортятся.

Фото: istock

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